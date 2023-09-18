В Украине изменились цены на бензин и дизтопливо: озвучена цена на АЗС

В Украине на протяжении 15-18 сентября средняя цена бензина А-95 выросла на 33 копейки – до 54,2 грн/л. В свою очередь А-95+ подорожал на 45 коп. – до 56,94 грн/л.

При этом стоимость дизельного горючего выросла на 31 копейку, до 53,98 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн: А-95 и ДТ – до 56,99 грн/л, "пятерка" с улучшенными показателями качества – до 58,99 грн/л.

Все виды горючего прибавили 80 копеек в сети АЗК BVS – А-95 и дизтопливо подорожали до 54,99 грн/л, А-95+ – до 56,99 грн/л. "БРСМ-Нефть", KLO, "Рур групп", RLS и другие подняли цены на 0,4-1 грн.

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Ранее сообщалось, что существует много мифов о том, как снизить расход топлива украинцам. Есть такие, которые в лучшем случае никак не отразятся на авто, а некоторые могут навредить.

Миф №1 – при съезде с горки нужно включать нейтральную передачу. Этот метод является мифом. Если бы мы жили 30 лет назад, то такой совет был бы актуален, но сегодня машины оснащаются системой ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). Эта система прекращает подачу двигателя при торможении. С этой системой, если вы включите нейтральную передачу, система отключится, а значит, экономия закончится.

OBOZREVATEL сообщал, что владельцы бензиновых и дизельных двигателей могут значительно сэкономить, следуя только одному простому совету. Дело в том, что автомобилисты могут сжигать больше топлива, чем обычно, перевозя лишний вес в своих машинах.

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