В Украине изменились цены на аренду квартир: сколько стоит в разных городах

В Украине за месяц изменилась стоимость аренды 1-комнатных квартир. Больше цены аренды жилья выросли в Черновицкой области – с декабря-2023 по январь-2024 она увеличилась сразу на 12,36%.

Второй идет Кировоградская область, где за месяц арендовать однокомнатки стало дороже на 10,71%, сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса.

Также снять такое жилье стало дороже на Черниговщине – на 5,4%. А кроме того, в:

Запорожской области – 4,91%;

Киевской – 3,93%;

Харьковской – 2,63%;

Житомирской – 2,31%;

Ивано-Франковской – 2,04%;

городе Киеве – 1,25%;

Хмельницкой области – 0,04%.

Где аренда подешевела?

Волынской области – на 17,99%;

Сумской – 13,63%;

Полтавской – 13,49%;

Херсонской – 10,71%;

Черкасской – 7,25%;

Николаевской – 6,01%;

Тернопольской – 3,92%;

Одесской – 2,86%;

Днепропетровской – 2,44%;

Закарпатской – 0,59%;

Львовской – 0,38%;

Ровенской – 0,2%;

Винницкой – 0,19%.

Как сообщал OBOZ.UА, владельцы квартир в проблемном киевском "Доме-монстре на Подоле" начали продавать свое жилье. При этом цены выставляют выше рыночных. Например, 130-метровую 2-уровневую 5-комнатную квартиру с зимним садом и видом на Андреевскую церковь владелец оценил в 390 тыс. долларов – тогда как в соседнем премиальном ЖК цены на сравнение по площади квартиры значительно ниже.

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