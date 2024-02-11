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В Украине изменились цены на аренду квартир: сколько стоит в разных городах

Владимир Пазий
Рынки и компании
1 минута
5,5 т.
Украине изменилась стоимость аренды квартир

В Украине за месяц изменилась стоимость аренды 1-комнатных квартир. Больше цены аренды жилья выросли в Черновицкой области – с декабря-2023 по январь-2024 она увеличилась сразу на 12,36%.

Второй идет Кировоградская область, где за месяц арендовать однокомнатки стало дороже на 10,71%, сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса.

Также снять такое жилье стало дороже на Черниговщине – на 5,4%. А кроме того, в:

  • Запорожской области – 4,91%;
  • Киевской – 3,93%;
  • Харьковской – 2,63%;
  • Житомирской – 2,31%;
  • Ивано-Франковской – 2,04%;
  • городе Киеве – 1,25%;
  • Хмельницкой области – 0,04%.

Где аренда подешевела?

  • Волынской области – на 17,99%;
  • Сумской – 13,63%;
  • Полтавской – 13,49%;
  • Херсонской – 10,71%;
  • Черкасской – 7,25%;
  • Николаевской – 6,01%;
  • Тернопольской – 3,92%;
  • Одесской – 2,86%;
  • Днепропетровской – 2,44%;
  • Закарпатской – 0,59%;
  • Львовской – 0,38%;
  • Ровенской – 0,2%;
  • Винницкой – 0,19%.

Как сообщал OBOZ.UА, владельцы квартир в проблемном киевском "Доме-монстре на Подоле" начали продавать свое жилье. При этом цены выставляют выше рыночных. Например, 130-метровую 2-уровневую 5-комнатную квартиру с зимним садом и видом на Андреевскую церковь владелец оценил в 390 тыс. долларов – тогда как в соседнем премиальном ЖК цены на сравнение по площади квартиры значительно ниже.

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