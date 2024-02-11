В Украине изменились цены на аренду квартир: сколько стоит в разных городах
В Украине за месяц изменилась стоимость аренды 1-комнатных квартир. Больше цены аренды жилья выросли в Черновицкой области – с декабря-2023 по январь-2024 она увеличилась сразу на 12,36%.
Второй идет Кировоградская область, где за месяц арендовать однокомнатки стало дороже на 10,71%, сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса.
Также снять такое жилье стало дороже на Черниговщине – на 5,4%. А кроме того, в:
- Запорожской области – 4,91%;
- Киевской – 3,93%;
- Харьковской – 2,63%;
- Житомирской – 2,31%;
- Ивано-Франковской – 2,04%;
- городе Киеве – 1,25%;
- Хмельницкой области – 0,04%.
Где аренда подешевела?
- Волынской области – на 17,99%;
- Сумской – 13,63%;
- Полтавской – 13,49%;
- Херсонской – 10,71%;
- Черкасской – 7,25%;
- Николаевской – 6,01%;
- Тернопольской – 3,92%;
- Одесской – 2,86%;
- Днепропетровской – 2,44%;
- Закарпатской – 0,59%;
- Львовской – 0,38%;
- Ровенской – 0,2%;
- Винницкой – 0,19%.
Как сообщал OBOZ.UА, владельцы квартир в проблемном киевском "Доме-монстре на Подоле" начали продавать свое жилье. При этом цены выставляют выше рыночных. Например, 130-метровую 2-уровневую 5-комнатную квартиру с зимним садом и видом на Андреевскую церковь владелец оценил в 390 тыс. долларов – тогда как в соседнем премиальном ЖК цены на сравнение по площади квартиры значительно ниже.
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