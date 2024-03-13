В Украине изменили расписание популярных поездов: появился график "специальных" рейсов

В Украине в преддверии весенних школьных каникул назначили дополнительные рейсы поездов по наиболее востребованным направлениям. Всего речь идет о семи маршрутах на запад страны.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці" (УЗ). Каникулы в школах рекомендовано назначать на период с 25 марта по 31 марта включительно, однако некоторые дополнительные рейсы поездов начнут осуществляться на несколько дней раньше.

Кроме того, УЗ уже заранее выделила около 30 дополнительных вагонов под групповые детские перевозки в марте. Это пригодится организаторам школьных экскурсий и поездок в детские лагеря. Заявки на групповые перевозки принимаются за 35 дней до отправки поезда .

Дополнительные поезда в марте-2024: расписание движения

№159/160 Киев – Трускавец

Поезд будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. Из Трускавца поезд будет отправляться в ту же дату в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

№191/192 Киев – Львов

Будет отправляться из Киева 24 марта в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21. Из Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.

№255/256 Киев – Рахов

Курсирует через день по парным из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 7:50. В обратном направлении, из Рахова, поезд отправляется через день по нечетным в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.

№192 Львов – Киев

Дополнительный рейс будет всего один. Поезд отправится из Львова 17 марта в 11:55 и прибудет в Киев в 22:09.

№195 Киев – Ивано-Франковск

Отправится из Киева 17 марта в 7:37 и прибудет в Ивано-Франковск в 18:18. Из Ивано-Франковска в тот же день в Киев в 19.25 отправится поезд №91, который прибудет в столицу в 6.19.

№201/202 Харьков – Ворохта

Отправляется из Харькова через день по парным числам в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.

№203/204 Днепр – Ворохта

Отправляется из Днепра по нечетным дням в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд будет отправляться по парным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 12 марта "Укрзалізниця" временно приостановила продажу через кассы билетов на прямой поезд Киев – Вена – Киев. Причина – подготовка к продаже билетов в режиме онлайн на этот и другие заграничные рейсы.

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