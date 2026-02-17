В Украине изменили правила верификации Starlink: что нужно знать

Теперь украинцы могут верифицировать терминалы Starlink в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты" по всей стране, чтобы включить устройство в "белый список". Для этого нужно иметь паспорт, РНУКН, UTID или Dish ID, номер учетной записи Starlink (желательно также KIT-номер), после чего данные автоматически передаются в Министерство цифровой трансформации Украины, а статус проверки отображается в приложении Starlink.

Об этом сообщили в Дії. Главная цель регистрации терминалов – отделить легальную гражданскую связь от вражеской.

Каждое подтвержденное устройство попадает в так называемый белый список и работает без ограничений, тогда как неизвестные или неподтвержденные терминалы могут быть заблокированы, чтобы исключить их использование оккупантами, в частности в беспилотниках. В Министерстве обороны Украины отмечают, что идентификация Starlink – это не формальность, а элемент безопасности неба и связи в условиях войны.

Где и как можно пройти верификацию

в отделениях "Новой почты";

в отделениях "Укрпочты" по всей Украине;

дистанционно (в определенных случаях);

через ЦПАУ и цифровые сервисы.

Процедура максимально упрощена. На каждый терминал создается отдельный документ, а после оформления данные автоматически передаются в Минцифры. Статус верификации можно отслеживать в личном кабинете приложения Starlink.

Какие документы и данные нужны

паспорт (ID-карта или заграничный);

РНУКН (идентификационный код);

UTID и/или Dish ID (в настройках приложения Starlink);

KIT-номер комплекта (серийный номер, желательно);

номер учетной записи Starlink;

ссылка на портал для проверки номера.

Заявление можно заполнить заранее в электронном формате – это значительно ускоряет процедуру во время визита в отделение. Для предотвращения злоупотреблений действуют четкие ограничения:

один Starlink на одно физическое лицо можно верифицировать дистанционно, не снимая его с крыши;

можно верифицировать дистанционно, не снимая его с крыши; два или три устройства должны быть с ними лично при подаче заявления в отделении;

должны быть с ними лично при подаче заявления в отделении; если устройств больше, применяются отдельные процедуры контроля.

Такие требования введены, чтобы исключить регистрацию терминалов, которые фактически находятся на территории РФ. Процедура, описанная выше, действует исключительно для физических лиц.

Юридические лица регистрируют терминалы онлайн через портал Дія, без необходимости приносить оборудование. Военные осуществляют регистрацию через систему DELTA или ответственных лиц в своих подразделениях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые помогают россиянам незаконно регистрировать системы спутникового интернета Starlink, будут нести уголовную ответственность. Такое сотрудничество с оккупантами будет квалифицироваться как государственная измена в условиях военного положения.

