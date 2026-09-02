В Украине изменили правила по депозитам: нардепы приняли новый закон

В Украине окончательно приняли во втором чтении законопроект, который должен усилить защиту вкладчиков банков и гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС. Он меняет правила вывода банков с рынка, гарантирования депозитов и работы финансового сектора. В частности, предусматривается, что все физлица и ФОП получат свои деньги в случае банкротства банка автоматически, а сами банки будут работать по более жестким правилам.

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Речь идет о доработанном законопроекте № 13007-д. За него 2 сентября во втором чтении и в целом проголосовал 271 народный депутат (поименное голосование – по ссылке). По фракциям и группам голоса распределились следующим образом:

"Слуга народа" – 178;

"Европейская солидарность" – 21;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 16;

"Доверие" – 14;

"Голос" – 12;

"За будущее" – 10;

"Восстановление Украины" – 11.

внефракционные – 9.

Кроме прочего, документ является одним из структурных маяков в рамках договоренностей Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Для вступления новых правил в силу законопроект должны подписать спикер парламента и президент Украины.

Что предусматривает законопроект: главное

Изменения для вкладчиков банков

Главное нововведение для клиентов – максимальное упрощение процедуры получения средств. В частности, предусмотрены:

Автоматические выплаты: физлицам и ФОП больше не нужно подавать письменные заявления в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Деньги будут возвращать автоматически.

физлицам и ФОП больше не нужно подавать письменные заявления в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Деньги будут возвращать автоматически. Отмена срока давности: если вкладчик не забрал средства во время ликвидации учреждения, они не "сгорят". Невостребованные деньги перейдут в ФГВФЛ, а их владелец сможет обратиться за выплатой в любое время.

Новые требования к банковскому бизнесу

Закон повышает финансовый порог для работы банков, чтобы оставить на рынке только учреждения с достаточным запасом прочности. Среди нововведений:

Увеличение уставного капитала : минимальный размер увеличивается с фиксированных 200 млн грн до 5 млн евро. Действующие банки имеют шестимесячный переходный период для адаптации.

: минимальный размер увеличивается с фиксированных 200 млн грн до 5 млн евро. Действующие банки имеют шестимесячный переходный период для адаптации. Усиление киберзащиты: НБУ получает право устанавливать обязательные требования к безопасности информационных систем, платежной инфраструктуры и защите данных клиентов.

Расширение полномочий НБУ и Фонда гарантирования

Регуляторы получили новые инструменты для работы с неплатежеспособными учреждениями и механизмы обмена информацией. Законопроект предусматривает:

Создание "мостовых" банков : ФГВФЛ сможет создавать временные финансовые учреждения. Это позволит сохранить жизнеспособные активы и клиентские операции проблемного банка до момента его продажи инвестору. Также активы и обязательства могут частично передаваться другому действующему банку.

: ФГВФЛ сможет создавать временные финансовые учреждения. Это позволит сохранить жизнеспособные активы и клиентские операции проблемного банка до момента его продажи инвестору. Также активы и обязательства могут частично передаваться другому действующему банку. Приоритет НБУ : Нацбанк получает статус обеспеченного кредитора. В случае ликвидации банка средства от продажи залогового имущества направят прежде всего на погашение кредитов рефинансирования. ФГВФЛ должен перечислить эти деньги в течение 20 рабочих дней.

: Нацбанк получает статус обеспеченного кредитора. В случае ликвидации банка средства от продажи залогового имущества направят прежде всего на погашение кредитов рефинансирования. ФГВФЛ должен перечислить эти деньги в течение 20 рабочих дней. Ограничение сроков обжалования : для бывших владельцев установили месячный срок на обжалование результатов аукционов по продаже банковского имущества. Это ускорит ликвидацию и уменьшит юридические риски для покупателей активов.

: для бывших владельцев установили месячный срок на обжалование результатов аукционов по продаже банковского имущества. Это ускорит ликвидацию и уменьшит юридические риски для покупателей активов. Новые правила конфиденциальности и обращения денег: ФГВФЛ получил право не публиковать часть своих решений для защиты банковской тайны. А НБУ сможет самостоятельно определять порядок изъятия из обращения старых монет и банкнот.

Нововведения для инвестиционного рынка

Отменена минимальная сумма инвестиций для физических лиц, что делает этот инструмент более доступным для розничных инвесторов.

Компаниям по управлению активами разрешили привлекать кредиты в объеме до 30% стоимости активов фонда (ранее действовал лимит в 10%).

Инвестиционным фондам официально разрешили вкладывать средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2026 года украинцы продолжили активно класть деньги на депозиты. По состоянию на конец июля (это последние данные) население и бизнес хранили подавляющую часть средств в национальной валюте, хотя доля гривны все же несколько сократилась.

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