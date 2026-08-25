Украинцы массово вкладывают свои деньги в банки: какие депозиты и валюту они выбирают

В июле украинцы продолжили активно размещать деньги на депозитах. В прошлом месяце население и бизнес традиционно хранили большую часть средств в национальной валюте, хотя доля гривны и несколько сократилась.

Видео дня

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В результате совокупный объем накоплений в банковской системе вырос на 1,3 млрд грн и по состоянию на 1 августа достиг отметки в 1,75 трлн грн.

В какой валюте хранятся депозиты

Валютные – 595,6 млрд грн в эквиваленте (+3,2 млрд грн).

595,6 млрд грн в эквиваленте (+3,2 млрд грн). Гривневые – 1 ,155 трлн грн (-1,9 млрд грн).

Отмечается, что в июле сумма вкладов физических лиц-предпринимателей (ФЛП) выросла до 204,7 млрд грн. Таким образом, по состоянию на 1 августа их доля в структуре вкладов составляет 11,7%.

Какие депозиты выбирают и сколько денег хранят украинцы

Большинство граждан отдают предпочтение максимальному доступу к собственным средствам: 71,07% от общей суммы составили вклады "до востребования". Доля срочных депозитов составляет 28,93%, из которых подавляющее большинство оформляется на короткий срок (до 3 месяцев – 17,32%, от 3 до 6 месяцев – 7,2%).

Наибольшую долю в общей сумме занимают средние и крупные депозиты. На вклады размером от 10 тыс. до 200 тыс. грн приходится 25,92% всех средств, а на счета свыше 5 млн грн – 16,43%. В целом распределение капитала по размеру счетов выглядит следующим образом:

от 10 до 200 тыс. грн – 25,92%;

от 200 тыс. до 600 тыс. грн – 20,73%;

от 600 тыс. до 1 млн грн – 10,56%;

от 1 млн до 2 млн грн – 12,86%;

от 2 млн до 4 млн грн – 10,68%;

от 4 млн до 5 млн грн – 2,82%;

свыше 5 млн грн – 16,43%.

Каким банкам доверяют украинцы

В ФГВФО подчеркнули, что все 59 банков, действующих в Украине, являются участниками Фонда – их клиенты имеют 100% государственные гарантии на время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения. Распределение сбережений в разрезе групп финансовых учреждений свидетельствует о сохранении высокого уровня доверия к государственному сектору:

банки с государственной долей остаются бесспорными лидерами по объему привлеченных средств – украинцы доверили им 60,05% всех вкладов;

остаются бесспорными лидерами по объему привлеченных средств – украинцы доверили им всех вкладов; банки с частным капиталом занимают второе место по доле накоплений, удерживая 22,55% депозитного портфеля;

занимают второе место по доле накоплений, удерживая депозитного портфеля; банки иностранных банковских групп аккумулировали 17,4% от общей суммы вкладов населения и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы оформили рекордный объем новых кредитов – прирост гривневых кредитов на 12,27 млрд стал вторым по величине за всю историю наблюдений. Отмечается, что такая динамика может свидетельствовать как о росте потребительской активности на фоне инфляционных ожиданий, так и о том, что все больше домохозяйств вынуждены покрывать свои расходы за счет заемных средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!