В Украине изменили правила бронирования от мобилизации: как не ждать 72 часа для проверки

Предприятия, подтвердившие критичность украинской экономики, смогут бронировать работников от мобилизации в Сил обороны Украины без ожидания в 72 часа. Это возможно благодаря заблаговременному представлению списков работников на портале Дія.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. В учреждении отметили, что раньше для перебронирования руководителям нужно было ждать 72 часа – в течение этого времени у работника не было отсрочки от военной службы.

Теперь, чтобы предприятия, подтвердившие критичность, могут позаботиться об этом заранее. В Минцифре напомнили, что для перебронирования работников нужно:

Подтвердить критичность по новым критериям Аннулировать предварительное бронирование при необходимости С 22 января по 1 марта 2025 года подать заявление о бронировании без ожидания в 72 часа – такое заявление прорабатывается в течение одного дня.

Таким образом, перерывы удастся избежать, тем более что актуальное бронирование действует до 28 февраля. Но забронировать работников теперь можно только на портале Дія. Для этого нужно:

зайти в кабинет гражданина и нажать на "Подать заявление";

указать данные кандидатов для бронирования;

подтвердить, что зарплата работника превышает 20 тыс. гривен;

проверить заявление и подписать его.

Обновить статус критичности предприниматели должны до 28 февраля. Для этого нужно представить пакет документов, подтверждающих соответствие критериям, в соответствующий государственный орган — Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другое.

Как получить статус критически важного предприятия?

Критическим могут признать предприятия, где средняя зарплата работников не менее 20 тыс. гривен, а также отсутствует налоговая задолженность и ЕСВ. Также должен быть выполнен любой дополнительный критерий:

уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн. евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ);

валютные поступления свыше 32 млн евро в год, кроме ссуд и кредитов;

стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

важное значение для определенной отрасли экономики или нужд территориального общества;

уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;

статус резидента Дія.City.

Также OBOZ.UA сообщал, что сотрудникам газоснабжающих компаний будет проще забронировать рабочих от мобилизации. Это станет возможным благодаря упрощению процедуры предоставления операторам газораспределительных систем критически важного для экономики статуса.

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