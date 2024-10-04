В Украине ищут специалистов на престижную работу: сколько готовы платить

В Украине растет популярность услуг психологов – прослеживается тенденция увеличения количества доступных вакансий и оплаты труда таких специалистов. Хотя с июля показатели предложений по этой работе несколько снизились

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Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Анализ вакансий для психологов, психоаналитиков и социальных педагогов показал за последние три месяца, что в среднем готовы платить 16,5 тыс. гривен в месяц, что на 14% больше по сравнению с октябрем прошлого года.

По сравнению с временами до полномасштабной российской агрессии зарплата психологов выросла на 73%. Впрочем, в среднем им все еще платят гораздо меньше средней зарплаты в Украине, которая в сентябре-2024 составила 21 тысячу гривен.

Но преимущественно психологам готовы предлагать еще меньше – в каждой пятой вакансии предлагают 4-7 тыс. гривен. Сильно отличаются предложения по работе в крупнейших городах Украины:

Харьков – 20,5 тыс. грн (+37%);

– 20,5 тыс. грн (+37%); Киев – 18,5 тыс. грн (+19%);

– 18,5 тыс. грн (+19%); Одесса – 12 тыс. грн (-11%);

– 12 тыс. грн (-11%); Днепр – 10 тыс. грн (-9%).

Количество работы для психологов в течение года остается стабильным, хотя летом на рынке труда наблюдается сезонный спад, поэтому в этот период количество вакансий прогнозировано меньше. Но стоит отметить, что ожидания кандидатов совсем другие. В резюме специалисты в среднем указывают желаемую зарплату на уровне 20 тыс. грн – каждый четвертый оценил свой труд в них 17-21 тыс. грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по оценкам правительства, средняя зарплата в Украине в 2025 году вырастет с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть через год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть около 9,5%. То есть реальный размер зарплат (если учесть рост цен) вырастет всего на 1%.

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