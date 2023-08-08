В Украине хотят возобновить полеты пассаржирских самолетов: откуда собираются летать

В Украине снова заговорили о возможности возобновления пассажирских авиаперевозок. На этот раз компания Air Ocean Airlines заявила о готовности осуществлять полеты из аэропорта Ужгорода.

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Об этом сообщает avianews.com. Отмечается: по словам директора авиаперевозчика, выбор пал именно на Ужгород по причине того, что тот "вплотную расположен к словацкой границе и самолет после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО".

"Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии. И относительно защищен со стороны востока", – говорится в обосновании предложения авиакомпании, которое компания, по данным ресурса, направила украинским властям.

Что это за компания

Air Ocean Airlines была создана в 2020 году. Развивалась как региональный авиаперевозчик с полным сервисом. Компания запустила рейсы:

из Киева в Запорожье, Львов, Черновцы, Харьков;

из Львова в Запорожье и Харьков.

Ввладельцем же двух самолетов Ан-148, на которых летала Air Ocean Airlines и которые хочет использовать для полетов из Ужгорода, является кипрская компания Cyprus Aircraft Leasing 2. Эти судна:

были сделаны в партнерстве с Украиной на авиазаводе в Воронеже ;

несколько лет летали в авиакомпании "Ангара" в Сибири.

"12 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Cyprus Aircraft Leasing 2, предусматривающих блокировку активов компании. Директор Air Ocean Airlines сообщил, что авиакомпания готова взять в аренду Ан-148 прямо у государства после завершения процедуры их национализации", – рассказали аналитики.

В ВСУ против возобновления полетов

Ранее же крупнейший лоукостер Европы Ryanair допустил возобновление пассажирского авиасообщения в Украине до конца 2023 года. Главное условие для этого – успешное завершение переговоров по частичному открытию воздушного пространства.

Тем не менее, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил: в настоящее время воздушное пространство над Украиной перекрыто. И, вероятно, "откроют его еще не скоро".

"Как в состоянии войны можно вообще осуществлять перелеты? У нас война и военное положение. Долетает в любую точку страны. Могут появиться вражеские ракеты и дроны. Сколько летит "Кинжал" – вы сами прекрасно знаете (максимальная скорость – до 14 688 км/ч. – Ред)", – сказал Игнат.

Помимо этого, отметил он, существуют и другие проблемы, которые делают фактически невозможным возобновление гражданских перелетов. Это:

вопрос страховки – "как страховать борты и жизни граждан, когда над головой летают ракеты?";

превращение сосредоточения гражданских самолетов в цель для россиян – "они же могут ударить по стоянке самолетов и сказать, что там стояла западная военная техника. Это же обычная террористическая практика для россиян".

Последний аспект, кстати, делает невозможным использование даже Ужгородского аэропорта, при взлете из которого самолеты заходят на территорию Словакии.

"Это будет цель для врага – и они этого не скрывают. Они открыто говорят, что цели для них есть и в странах НАТО. А практика Израиля – с прикрытием воздушного пространства Украине не подходит: Израиль небольшая страна, а у нас территория большая и ракеты летят со всех сторон. Поэтому воздушное пространство над Украиной сейчас перекрыто и, думаю, откроют его еще не скоро", – подытожил Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на позицию военных, разговоры о возобновлении полетов в Украине иногда все же возникают. К примеру, в начале июня председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что в Украине могут частично открыть воздушное пространство еще до конца войны. В частности, отмечал он, запущен может быть Львовский аэропорт.

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