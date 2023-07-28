Ракета может прилететь куда угодно: в ВСУ ответили, вернутся ли Ryanair и другие лоукостеры в Украину.

Возможность возобновления работы гражданской авиации в Украине во время войны вряд ли возможна. Ведь российские ракеты или дроны могут появится в воздушном пространстве страны в любой момент и достать в любое место.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игната. Он отметил: в настоящее время воздушное пространство над Украиной перекрыто и, вероятно, "откроют его еще не скоро".

"Как в состоянии войны можно вообще осуществлять перелеты? У нас война и военное положение. Долетает в любую точку страны. Могут появиться вражеские ракеты и дроны. Сколько летит "Кинжал" – вы сами прекрасно знаете (максимальная скорость – до 14 688 км/ч. – Ред)", – сказал Игнат.

Помимо этого, отметил он, существуют и другие проблемы, которые делают фактически невозможным возобновление гражданских перелетов. Это:

вопрос страховки – "как страховать борты и жизни граждан ,когда над головой летают ракеты?";

превращение сосредоточения гражданских самолетов в цель для россиян – "они же могут ударить по стоянке самолетов и сказать, что там стояла западная военная техника. Это же обычная террористическая практика для россиян".

Последний аспект, кстати, делает невозможным использование даже Ужгородского аэропорта, при взлете из которого самолеты заходят на территорию Словакии.

"Это будет цель для врага – и они этого не скрывают. Они открыто говорят, что цели для них есть и в странах НАТО. А практика Израиля – с прикрытием воздушного пространства Украине не подходит: Израиль небольшая страна, а у нас территория большая и ракеты летят со всех сторон. Поэтому воздушное пространство над Украиной сейчас перекрыто и, думаю, откроют его еще не скоро", – подытожил Игнат.

Что предшествовало

Ранее же крупнейший лоукостер Европы Ryanair допустил возобновление пассажирского авиасообщения в Украине до конца 2023 года. Главное условие для этого – успешное завершение переговоров по частичному открытию воздушного пространства. Их уже ведет Украина с Европейским авиаагентством и страховыми компаниями.

"Рассматриваем два плана: один – когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", – сказал исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

По его словам, Министерство инфраструктуры Украины уже работает над тем, чтобы в конце текущего года возобновить некоторые рейсы в Украину. "И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", – отметил О'Лири.

Для частичного возобновления полетов Украине предстоит убедить как Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), так и страховые компании. Если этого не произойдет, то Ryanair не сможет совершать авиаперевозки в стране.

Кроме того, в начале июня председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что в Украине могут частично открыть воздушное пространство еще до конца войны. В частности, отмечал он, запущен может быть Львовский аэропорт.

"Возможное открытие аэропорта – одна из вещей, которой мы очень ждем. Этот вопрос был поднят. Мы надеемся, что как и зерновой, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", – сказал Козицкий.

Впрочем, еще тогда Игнат заявил, что открытие аэропорта во Львове небезопасно. А потому невозможно.

"Надо понимать, какая существует безопасность или опасность. ... Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то будет в нем видеть потенциальную цель", – сказал он тогда.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, после окончания войны частично возобновить полеты в Украине можно будет в срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Также возможно и возвращение международных авиакомпаний, что позволит создать ценовую конкуренцию.

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