В Украине хотят по-новому бороться с мошенничеством: что поддержал комитет Рады

В Украине предлагают ужесточить ответственность за мошенничество. В частности, комитет по правоохранительной деятельности Верховной Рады поддержал два законопроекта об ответственности за организацию деятельности мошеннических колл-центров.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил, что речь идет о следующих законопроектах:

№16014 – об ужесточении ответственности за организацию мошеннических организаций в сфере электронных коммуникаций (мошеннических колл-центров) и привлечение к участию в них;

№ 10190 – об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Железняк подчеркивает, что положения законопроектов дублируют друг друга. К тому же законопроект №10190 в настоящее время ожидает второго чтения – в первом чтении он был принят еще в 2024 году.

Что предлагает президент

В случае принятия законопроект №16014 вводит уголовную ответственность не только за кражу денег, но и за сам факт создания, обслуживания "офисов" и найма работников. Суть в том, что сейчас правоохранительные органы квалифицируют деятельность подпольных колл-центров по общей статье 190 УК ("Мошенничество"). Она требует обязательного доказательства каждого отдельного случая обмана, суммы нанесенного ущерба и установления конкретной жертвы.

Когда жертвы находятся за границей или речь идет о сложной сети, расследование затягивается на годы. К тому же некоторые участники – системные администраторы, HR-менеджеры и арендодатели преступных колл-центров – избегают наказания, ведь лично деньги у людей не выманивают, а доказать их совместный сговор крайне сложно.

Что можно изменить

Создать новую статью УК (255-4)

Ею в Уголовный кодекс хотят ввести прямое определение "электронно-коммуникационная мошенническая организация". Это, согласно предложению, – устойчивая группа из трех и более человек, которая выманивает деньги по телефону или через интернет.

Ввести наказание без привязки к потерпевшим

В случае принятия закона преступление будет считаться совершенным в момент запуска колл-центра или обеспечения его работы. Правоохранителям не нужно будет ждать конкретного хищения средств, чтобы произвести задержание.

Ввести ответственность для всех причастных

Наказание планируется предусмотреть не только для "операторов на слушалке" и руководителей, но и за техническую настройку серверов и средств связи, предоставление баз данных и персональных данных, набор персонала (публикацию вакансий и приглашения на работу). Отдельно предусмотрены наказания для должностных лиц, которые содействуют работе колл-центров или "прикрывают" их от расследований.

Предусмотреть возможность освобождения от наказания

Предполагается, что рядовые участники колл-центров (за исключением руководителей и организаторов) смогут избежать уголовной ответственности, если сами обратятся в полицию, расскажут о колл-центре и помогут его закрыть.

Как в комитете планируют бороться с мошенничеством

Законопроект №10190 был разработан комитетом по правоохранительной деятельности. Он предусматривает введение ответственности за противоправное сбор, хранение, обработку и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальную учетную информацию, реквизиты платежного инструмента, платежной карты, код авторизации.

То есть если кто-то пытается завладеть имуществом украинцев или получить доступ к вашим деньгам путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронных коммуникаций, теперь они будут нести за это ответственность.

Как уже сообщал OBOZ.UA, самая распространенная схема мошеннических колл-центров заключается в выманивании доступа к онлайн-банкингу и государственным сервисам под предлогом блокировки карты, подозрительной транзакции или необходимости "защитить" средства. Мошенники постоянно адаптируют свои методы, в частности отказываются от слов "код" и "пароль", а молодых сотрудников могут заманивать высокими заработками, скрывая за ними риск серьезных юридических последствий.

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