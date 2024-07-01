В Украине готовятся продать два государственных банка: новые подробности

В Украине уже подготовили законопроект о продаже в частную собственность государственных банков. В Раде его планируют зарегистрировать в течение трех месяцев. Также в этот срок планируется назначение финансового советника по продаже Сенс Банка и Укргазбанка.

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Об этом сообщили в меморандуме Международного валютного фонда (МВФ). Продажа двух системно важных банков являлась частью требований МВФ.

"Готовясь к приватизации банков с мажоритарной государственной собственностью, в консультациях с международными финансовыми организациями мы подготовили проект закона о приватизации государственных банков, который будет представлен в парламент до конца сентября 2024 года", - говорится в документе.

Также в меморандуме говорится, что до конца сентября планируется назначить финансового советника по продажам. "Мы также готовим к продаже два системных государственных банка – Сенс Банк и Укргазбанк. Мы планируем назначить международно признанного финансового советника до конца сентября 2024 с помощью прозрачной процедуры и консультации с международными финансовыми организациями", – говорится в меморандуме.

Стоит отметить, что в Украине еще несколько лет назад планировали снизить присутствие государству в банковском секторе. В частности, в 2024 году должна была состояться продажа ПриватБанка, но приватизацию финучреждения перенесли из-за войны. Кроме того, за последние несколько лет количество госбанков даже возросло: за счет национализации Смысла Банка (ранее назывался Альфа Банк).

Как ранее писал OBOZ.UA, все украинские банки согласно постановлению НБУ обязаны публиковать существенные характеристики кредита (паспорт) и предоставлять их по требованию клиента. В характеристиках указана реальная процентная ставка, все возможные штрафы, срок предоставления кредита, сумма. Большинство банков документ с характеристиками публикуют в самом заметном месте на сайте: в самом конце страницы.

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