В Украине готовятся переписывать цены на бензин: чего ожидать от АЗС

Украинские АЗС не стали менять цены на бензин А-95. Так, 17 июля они продают его в среднем по 59,01 грн/л – как и днем ранее. С начала недели же изменений также не произошло – столько же топливо стоило и в понедельник 14 июля. Впрочем, по прогнозам, уже в ближайшие недели украинцев ожидает существенное подорожание бензина.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 54,26-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 60,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,26 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Как на украинских АЗС подорожает бензин

В то же время, в экспертных кругах ожидают, что в июле стоимость бензина в Украине существенно вырастет. По прогнозам, удорожание составит 2 грн.

Причин же этого, говорится в материале delo.ua, несколько. Среди них – стоимость нефти Brent, которая "вернулась к отметке 70 доллар за баррель".

Также, по словам аналитиков на стоимость топлива повлияет обмеление Дуная из-за жары. Дело, отмечается, в том, что это создало трудности для логистики нефтепродуктов на южном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередки случаи, когда на АЗС их автомобили заправляют фальсификатом. К примеру, правоохранители разоблачили торговлю"бодягой" на Киевщине.

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