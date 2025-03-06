В Украине готовят для россиян запрет на использование недр: комитет Рады одобрил закон

Российским гражданам и компаниям, а также всем, кто с ними связан, могут запретить пользоваться украинскими недрами – в частности, землей, лесами и водными ресурсами. Им планируют не только запретить покупать и арендовать недра, но и обяжут избавиться от приобретенных активов такого рода.

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Об этом говорится в законопроекте №9218 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью защиты права собственности Украинского народа", инициаторами которого стала широкая группа нардепов из фракции "Слуга народа" во главе с Николаем Стефанчуком. Как сообщили на сайте Верховной Рады, 5 марта комитет по правовой политике рекомендовал принять его за основу.

Интересно, что он был подан в парламент еще в 2023 году, но с тех пор никаких действий в отношении него нардепы не предпринимали. В случае принятия этот законопроект предусматривает внесение следующих изменений:

РФ, граждане РФ, юридические лица и международные объединения или организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ не могут являться субъектами права собственности на недра ;

запрет распространяется на землю, земельные участки, леса и недра;

граждане РФ, а также юридические лица и международные объединения или организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, не могут являться субъектами земельных отношений;

также они не могут арендовать земельные участки для ведения индивидуального или коллективного садоводства;

кроме того, им запретят продавать земельные участки государственной или коммунальной собственности.

Также российских владельцев украинских недр обяжут отчуждать право собственности на них в течение 3 месяцев после вступления в силу законопроекта. А полученные в результате продажи таких земельных участков выплатят их бывшим собственникам, но если бывший собственник – гражданин РФ, то средства отнесут в госбюджет и используют исключительно на нужды обороны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Украине запретили использовать программы, созданные в России и других странах, против которых были введены санкции. Запрет также распространяется на разработки, созданные подсанкционными компаниями или компаниями, принадлежащими гражданам подсанкционных стран.

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