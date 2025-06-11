В Украине срочно выпускают в рейсы поезда с "новыми" вагонами: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" добавила дополнительные вагоны к поездам на направлении Киев – Львов – Киев. Причина – высокий спрос среди пассажиров на билеты на этом направлении. В частности, речь о поездах №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов (стоимость билетов в 1 класс на рейс 20 июня из Киева – 663,88 грн) и №749/750 Киев – Чоп (стоимость билетов в люкс на рейс 24 июня из Киева – 2075,95 грн).

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Об этом рассказали в самой "Укрзалізниці". Там отметили: билеты в дополнительные вагоны уже поступили в продажу.

"Фиксируем повышенный спрос на направлении Киев – Львов – Киев. И назначаем прицепные вагоны в составе транзитных поездов", – говорится в сообщении.

Расписание поездов с "новыми" вагонами

№79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов.

Отправление из Киева – 06:08. Прибытие во Львов – 13:01.

Отправление со Львова – 14:50. Прибытие в Киев – 21:49.

№749/750 Киев – Чоп.

Отправление из Киева – 13:19. Прибытие во Львов – 19:43.

Отправление со Львова – 10:19. Прибытие в Киев – 16:41.

При этом подчеркивается: на маршруте будут курсировать фирменные вагоны 1-го класса – в частности:

Категории СВ – при необходимости по отдельным датам.

Купе.

"Все вагоны с кондиционированием воздуха. Купейные вагоны будут в сидячем режиме, то есть спальный формат в прицепных вагонах категории купе не предусмотрен. При покупке билета в купейные вагоны сидячего формата обратите внимание, что нечетные места – у окна, четные – у дверей купе", – рассказали в "Укрзалізниці".

Сколько стоят билеты на поезда с "новыми" вагонами

На запланированный на 20 июня рейс поезда №79/80 из Киева билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость – 663,88 грн.

А на рейс 25 июня поезда 749/750 – в вагоны купе и люкс. Их стоимость:

купе – от 409,94 до 853,85 грн;

люкс – 2075,95 грн.

Где купить билеты на поезда с дополнительными вагонами

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила новый поезд – между Ивано-Франковском и Краматорском. Ожидается, что он обеспечит прежде всего защитникам страны новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными.

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