В Украине дешевеет импортный продукт: почему переписали цены

В Украине дешевеют импортные помидоры. Цены начали снижаться из-за ставшего слабого спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

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Как сообщает EastFruit, в зависимости от качества и объемов партии импортеры предлагают турецкие томаты по цене 75–90 грн/кг, что на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели. В то же время эти цены на 10% выше прошлогодних в этот же период.

Но, несмотря на значительное предложение продукции, спрос на импортные помидоры остается низким, что приводит к накоплению их нереализованных запасов на складах. чтобы стимулировать сбыт заставляет продавцов снижать цены.

Эксперты отмечают, что в течение недели поставки турецких помидоров выросли, повлекшие избыток продукции на рынке. Из-за замедления темпов продаж большинство оптовых покупателей снизили объемы закупок и пополняют запасы только по мере реализации имеющейся продукции. По прогнозам участников рынка, если спрос не оживится в ближайшее время, падение цен на турецкие помидоры может продолжаться до конца февраля.

Цены на продукты в Украине растут

По данным Государственной службы статистики, в январе цены на продукты питания выросли на 1,2%. Быстрее всего дорожают овощи – плюс 5,5% за месяц. За последний год в Украине больше всего подорожали масло и овощи (по +33,9%), масло (+25,4%) и хлеб (+20,3%). В январе 2025 года цены на продукты выросли на 1,2%, а за год – на 12,9%. Подорожание не остановится, и к весне следует ожидать еще более высоких цен на овощи, хлеб и молочные продукты. Причинами удорожания являются:

дефицит овощей и неблагоприятные погодные условия;

нехватка рабочих рук;

проблемы с аграрным сектором;

более дорогая электроэнергия.

девальвация гривны

проблемы с импортом продуктов из-за роста цен у поставщиков (Турция, Польша, Литва, Нидерланды).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжает набирать обороты инфляция – в январе цены выросли еще на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это объясняется ростом производственных затрат – в частности, стоимости электроэнергии, зарплат, налогов – и регуляторными изменениями.

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