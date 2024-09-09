В Украине большой 5-комнатный дом продают за $1,3 тысячи: как выглядит и где находится

В селе Воловица Чергиновской области 5-комнатный дом площадью 82 кв.м продается всего за 1,3 тыс. долларов. Вместе с домом продается участок площадью 30 соток.

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"Продам дом в с. Степановка Нежинский р-н. Рядом река (Десна) – 4км. С документами", – отмечается в объявлении. Дом продается без мебели. Цена в гривне составляет 55 тысяч.

Дом не нуждается в капитальном ремонте. Также, как отмечено в объявлении, недалеко от дома находится река.

В соседних деревнях дома площадью около 100 квадратов можно приобрести за 60 тыс. грн. Несмотря на низкую цену, такое жилье нуждается в значительных вложениях в капитальный ремонт, обустройство скважины, септику и т.д.

Что происходит на рынке недвижимости

На рынке продажи вторичного жилья количество предложений в течение года больше выросло в Киевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях, и в большинстве остальных регионов она снизилась, где-то более чем на 50% (Харьковская и Сумская области). Также гораздо меньше владельцев стали предлагать свое жилье для продаж в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях: там спад количества объявлений наблюдается на 37-47% в течение года.

В августе 2024 г. цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за август 2023 г. она преимущественно росла. Наибольший рост показал Волынская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Дорогим остается Киев: в столице владельцы просят в среднем $85 845 за однокомнатное жилье.

Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры в $110 969, а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском — $48 487.

В августе в большинстве областей интерес пользователей к вторичному жилью оживился, наибольший прирост поисковых запросов произошел в Одесской и Львовской областях. Но в сравнении текущей и прошлогодней ситуации все области стали получать меньше поисковых запросов по покупке жилья. Наибольший процент покупателей потеряли Херсонская и Сумская области, а также ощутимое снижение интереса испытали Ивано-Франковская, Черкасская, Кировоградская, Волынская, Черновицкая и Львовская области: от -40% до -46%.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Киеве в августе 2024 года в среднем промежуток времени между выставленным объявлением и сданной квартирой – 5 дней, в июле было 6 дней, в январе 2024 – 11. В первую очередь это говорит о высоком спросе. Август-сентябрь традиционно высокий сезон, связанный с началом учебного года, более того, в этом году обучение в школах и университетах офлайн.

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