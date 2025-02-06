В Украине активно заговорили об открытии аэропортов: что известно

В последние дни появилось много заявлений о возможном возобновлении авиаперелетов в Украине, но без решения военных ни один аэропорт не заработает. Аэропорт "Борисполь" технически готов к возобновлению авиаперелетов: в случае разрешения он сможет принимать первые рейсы за 24-48 часов, а регулярные полеты могут стартовать через 3-4 недели.

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Об этом рассказал генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский. По его словам, в случае принятия решения об открытии неба:

первые специальные рейсы можно будет принимать уже через 24 часа (в летний период) или через 48 часов (зимой);

можно будет принимать уже (в летний период) или (зимой); для восстановления регулярных пассажирских рейсов понадобится 3-4 недели.

Чтобы проверить техническую готовность аэропорта, уже было совершено пять тестовых перелетов. Кроме того, инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии, ежедневно на объекте работает 650-700 работников, а персонал сохранен почти в полном составе (3500 человек вместо довоенных 4000).

Главное препятствие – безопасность. Решение о возобновлении полетов будет приниматься только после оценки рисков со стороны военных, а также создания механизма страхования самолетов и пассажиров.

Аэропорт "Ужгород" имеет самые большие шансы на открытие.

Несмотря на подготовку "Борисполя", первой аэродромом, которая может начать работу, может стать "Ужгород". Заместитель главы Офиса президента Виктор Никита пояснил, что главное преимущество этого аэропорта – его близость к границе со Словакией.

Взлетно-посадочная полоса "Ужгорода" почти заходит на территорию соседней страны, что уменьшает риски российских атак и может обеспечить дополнительную защиту со стороны НАТО. Однако даже в этом случае решение зависит от оценки безопасности. Даже если аэропорт будет оставаться под защитой, противник может атаковать критическую инфраструктуру региона.

Что говорят об открытии аэропортов во Львове и других городах

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в 2025 году в Украине могут заработать несколько аэропортов. Он не уточнил, о каких именно аэропортах идет речь, но отметил, что для этого есть технические возможности, и нужно только политическое решение.

Аэропорт "Львов" также готовится к потенциальному открытию - разработан операционный документ по эвакуации пассажиров, а работники постоянно проходят обучение по безопасности. Однако эксперты указывают, что самая большая проблема открытия аэропортов в центральной и западной Украине – это угроза ракетных атак.

Например, баллистическая ракета "Кинжал" может долететь до Львова за 7-8 минут, а до Киева – всего за 5-6 минут. Даже если диспетчеры успеют объявить воздушную тревогу, у пассажиров не будет достаточно времени для эвакуации. Крупнейший европейский лоукостер Ryanair уже заявил, что готов вернуться в Украину в течение двух месяцев после войны.

Однако пока Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) не даст разрешение на полеты в Украину до тех пор, пока продолжаются боевые действия. Помимо Ryanair еще 5-6 авиакомпаний выразили готовность вернуться на украинский рынок, если будет создан страховой механизм для покрытия потенциальных рисков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, авиалайнер Boeing 777-300ER украинского чартерного перевозчика Skyline Express (бывшая Azur Air Ukraine) совершил свой первый за три года пассажирский перелет. На судне доставили 524 туриста из Польши в Доминикану.

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