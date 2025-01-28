Крупнейший авиалайнер Украины совершил первый за 3 года пассажирский рейс: между какими городами летел

Авиалайнер Boeing 777-300ER украинского чартерного перевозчика Skyline Express (бывшая Azur Air Ukraine) совершил свой первый за три года пассажирский перелет. На судне доставили 524 туриста из Польши до Доминиканы.

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По данным avianews.com, судно начало перевозит туристов из польских аэропортов на отдаленные морские курорты с 23 января. Рейсы осуществляются под регистрацией UR-AZR.

Украинский лайнер даже установил рекорд, доставив 24 января из Катовице на курорт Ла-Романа в Доминикане 524 туристов. Это стало самым большим количеством пассажиров, долетевших до этого карибского курорта одним рейсом из любого регионального аэропорта в истории Польши.

До 2023 года Skyline Express именовалась Azur Air Ukraine, но руководство сменило название авиакомпании, чтобы не ассоциироваться с российским авиаперевозчиком Azur Air. С началом полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года и закрытием украинского неба авиалайнер застрял в аэропорту "Борисполь".

Эвакуировать воздушное удалось только 19 декабря 2023 года, после чего оно больше года находилось на хранении во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи, который используется как база технического обслуживания и длительного хранения авиалайнеров. В декабре-2024 Boeing 777-300ER начали готовить к коммерческим полетам, а в январе 2025-го оно вернулось прежнему эксплуатанту.

Ранее OBOZ.UA сообщал про первый рейс авиакомпании Supernova Airlines украинского почтового оператора "Новая почта". Он оказался международным – 10 ноября Boeing 737-800 пролетел из Будапешта (Венгрия) в Кишинев (Молдова). В настоящее время компания готовится к открытию регулярных рейсов в США.

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