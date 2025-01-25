В этом году "однозначно откроют несколько аэропортов": Садовой рассказал, какое решение могут принять

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в этом году в Украине заработают несколько аэропортов. Он не уточнил, о каких именно идет речь, однако отметил, что "для этого есть технические и другие возможности".

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Об этом Садовый сказал во время интервью "Твоему городу". Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. По-видимому, оно будет", – сказал он.

Садовый добавил, что "если страна присутствует на авиационной карте, то она, в принципе, присутствует на карте мира. Это вопрос безопасности нашего государства". Он привел пример Израиля, где когда-то приняли политическое решение, что во время войны аэропорт Тель-Авива начал работать – это был единственный мост, соединявший Тель-Авив с миром.

"И это была персональная ответственность. Слава Богу, никто ни один самолет не сбил. Все самолеты еврейской авиакомпании имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется в случае, если есть опасность атаки и т.д. Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во время войны".

Недавно о возможности открытия рейсов говорили и в самом аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Там отмечали, что "изучают возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры".

"Разработан операционный документ эвакуации пассажиров, проводятся постоянные тренировки процедур эвакуации людей", – указывали в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2023 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сказал, что в Украине могут частично открыть воздушное пространство еще до конца войны. По его словам, может быть запущен Львовский аэропорт.

А глава МИД говорил, что в Украине даже во время войны можно было открыть аэропорт во Львове, если бы у страны были истребители F-16. Такие истребители у Украины уже есть.

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