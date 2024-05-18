В Украине 18 мая будут ограничивать электроснабжение: враг снова атаковал энергообъекты

Россия снова атаковала энергообъекты: на этот раз в Полтавской и Харьковской областях. Вечером 18 мая ожидается дефицит электроэнергии, в результате в часы вечерней нагрузки планируются ограничения промышленных потребителей (бизнес).

Об этом говорится в сообщении Минэнерго на официальном канале в Telegram. За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь по запросу Украины не привлекалась. В то же время в вечерние часы ограничивались потребители.

В дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше – получала излишки электроэнергии из энергосистем этой страны. "В ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялись аварийные поставки электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши. С 19:00 до 24:00 во всех регионах планируются ограничения промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предусматривается", – говорится в сообщении.

Ночью в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты. Без пострадавших. Однако есть повреждения оборудования, последствия уточняются. В Донецкой области при обстреле выключалась воздушная линия облэнерго, в результате чего обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

В Донецкой области по технологическим причинам краткосрочно выключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивались две шахты (людей на поверхность не выводили) и бытовые потребители. Все потребители заживлены.

Как ранее писал OBOZ.UA, принято решение выделить 7 млрд 168 млн грн на закупку оборудования для восстановления высоковольтной сети, а также для улучшения синхронизации энергосистемы Украины и ЕС. Деньги выделил Всемирный банк.

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