Украина получила миллиарды на восстановление энергетики: попытаются отремонтировать разрушенные РФ Змиевскую и Трипольскую ТЭС

В Украине принято решение выделить 7 млрд 168 млн грн на закупку оборудования для восстановления высоковольтной сети, а также для улучшения синхронизации энергосистемы Украины и ЕС. Деньги выделил Всемирный банк.

"В пятницу принято решение о финансировании восстановления пострадавших Змиевской и Трипольской теплоэлектростанций, входящих в состав государственного ПАО "Центрэнерго", – написал на своей странице в Telegram глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Всего на эти две ТЭС выделяется более 1,55 млрд грн.

826,2 млн грн – за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии;

725,6 млн грн – из резервного фонда государственного бюджета.

Реализуются также проекты, усиливающие энергетическую автономность учреждений здравоохранения, социальной защиты, центров административных услуг.

"Есть понимание и поддержка со стороны огромного количества наших ключевых партнеров, выделяющих средства напрямую и через Фонд поддержки энергетики Украины, а также международных институций (ЕИБ, ЕБРР, KfW и других)", – отметил Гетманцев.

Как известно, Трипольская теплоэлектростанция была полностью разрушена Россией 11 апреля. Оккупанты ударили по ней новейшими ракетами Х-69, обнаружение и уничтожение которых является сверхсложной задачей. Перед тем, как поразить Трипольскую ТЭС, упомянутая ракета пролетела около 400 км – это больше любой другой ракеты, о которой было известно ранее.

Позже президент Владимир Зеленский объяснил, что враг выпустил по электростанции 11 ракет, из которых 7 удалось уничтожить. Четыре других поразили ТЭС, поскольку ракеты для ее защиты полностью закончились. Это привело к 100% утрате генерации ТЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, всего режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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