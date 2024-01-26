В супермаркетах резко изменили цены на популярный продукт: сколько теперь приходится платить

В Украине дорожают помидоры. Так, 26 января супермаркеты продают красные томаты в среднем по 100,19 грн/кг, что почти на 14 грн превышает среднюю цену декабря-2023. Причина роста стоимости овоща – заметное увеличение спроса при существенном сокращении предложения.

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Об этом сообщили в EastFruit. Там отметили: речь, прежде всего, о продукции импортного производства.

"Поставки данной продукции из Турции были нестабильными и в меньших объёмах. В результате, импортные томаты на сегодняшний день поступают в продажу в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: томаты из местных комбинатов в продажу практически не поступали. Причиной чего является сезонный фактор.

Сколько стоят помидоры в супермаркетах

Согласно мониторингу OBOZ.UA, 26 января крупные сети супермаркетов продают красные помидоры по 100,19 грн/кг. Что почти на 14 грн превышает среднюю цену декабря-2023 – по данным "Минфина", тогда они стоили 86,27 грн/кг.

Отдельные сети выставили цены в диапазоне от 89,9 до 117 грн/кг. В частности:

Metro – 103,9 грн/кг;

Novus – 89,99 грн/кг;

Varus – 89,9 грн/кг;

Megamarket – 117 грн/кг.

Подорожали и помидоры сливка. Их стоимость выросли почти на 8 грн/кг – со средних 105 до 112,9 грн/кг.

В супермаркетах их продают по 99,9-139 грн/кг. Так:

Auchan – 99,9 грн/кг;

Varus – 109,9 грн/кг;

Novus – 129 грн/кг.

Также выросли цены на розовые помидоры – со средних 97,44 до 142,45 грн/кг. Таким образом удорожание составило превысило сразу 45 грн. В супермаркетах их продают по:

Auchan – 129 грн/кг;

Metro – 155,9 грн/кг.

Подорожали не только помидоры

Выросли в Украине цены и на картофель. Так, в начале текущей недели супермаркеты продавали его в среднем по 24,4 грн/кг, что более чем на 7 грн превышает среднюю цену декабря-2023.

Как объяснил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, на рост цен на картофель повлиял ряд факторов. В частности:

сокращение предложения;

низкое качество посадочного материала и урожая;

недостаточность мощностей для хранения.

Более того, отметил он, подорожание продолжается. Что приводит к необходимости наращивания ввоза этого овоща из-за границы.

"По оценкам профильных специалистов, цены на картофель сейчас находятся на исторически рекордных уровнях, обусловливая текущую целесообразность наращивания его импорта из соседних стран ЕС", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. При этом несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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