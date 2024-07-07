В супермаркетах не хотят принимать у украинцев определенные копейки: что делать покупателям

В Украине кассиры в супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства.

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Как объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", в таком ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь:

кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

в обязанности кассиров входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

При этом отмечается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение к размену банкноты крупного номинала в другом месте.

Украинцев заставляют переплачивать в супермаркетах

Также супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. Делают они это ради того, чтобы получить от покупателей больше денег. Для этого, в частности, специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать покупателям всю сдачу.

"Коварность" схемы состоит в том, что в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек. Однако для торгового заведения при большом потоке клиентов полученная таким образом сумма может оказаться значительной.

Работает "схема" по принципу округления: менее 5 копеек имеет право оставить себе магазин, а более 5 копеек должны "простить" покупателю.

Таким образом, цены можно устанавливать так, чтобы отдавать покупателям не всю сдачу и, соответственно, увеличивать прибыль торгового заведения. При этом сам покупатель может ничего и не заметить:

в каждом из многих случаев речь идет о разнице в стоимости в несколько копеек;

магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя – например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн.

Впрочем, не стать жертвой уловок супермаркетов можно. Для этого достаточно лишь расплачиваться картой. Ведь тогда правила округления не действуют.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, зачастую охранники в супермаркетах и магазинах работают в них по найму от других компаний, а потому не представляют эти заведения. Соответственно, они и не имеют права заставлять покупателей платить за испорченный товар. Если они все же делают это, то грубо нарушают законодательство, что является причиной для вызова полиции.

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