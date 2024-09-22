В супермаркетах грубо нарушают права украинцев: что запрещено делать охранникам

Охранники в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения – поскольку работают по найму от других компаний. А потому они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар. Кроме того, охранники не имеют права проводить досмотр личных вещей покупателя.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: если же охранники таки совершают подобные действия, то грубо нарушают таким образом законодательство.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – они часто не представляют магазин. Если же заставляют оплатить испорченный товар – это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

В то же время, эксперты напоминают: товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такого является ответственностью именно заведения, а не покупателя.

При этом подчеркивается: в подобной ситуации покупателю стоит активно пытаться доказать свою невиновность. В частности, требовать просмотра видео с камер наблюдения.

Впрочем, это может не возыметь нужного действия. В таком случае эксперты советуют вызывать полицию.

Охранники не имеют права проводить досмотр личных вещей покупателя

Кроме того, отмечают эксперты, если владелец заведения, директор, охранник или продавец хочет провести досмотр личных вещей покупателя, тому следует истребовать у них разрешение на это – ведь таких полномочий перечисленные лица не имеют. В частности, они должны предъявить документы, которые являются основанием для обыска.

"В то же время, если у охранников возникают сомнения или подозрения в лице, то они могут следить за товаром в торговом зале, а также за действиями покупателя по этому товару с помощью камер наблюдения (при наличии)", – рассказывают эксперты. Отмечая, что охранник имеет право вызвать полицию только, если:

на выходе из супермаркета сработала противоугонная рамка;

камеры слежения зафиксировали, что покупатель что-то украл;

покупатели заметили вора и сообщили об этом охраннику.

При этом подчеркивается: требуя провести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения правоохранителей, охранник нарушает закон. А потому "если вы против проведения осмотра, но охранник вам угрожает или не выпускает из магазина – вызывайте полицию".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

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