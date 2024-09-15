У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращаться

Кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

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Как объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", в такой ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов.

Более того, подчеркивается, в обязанности кассиров входит следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги. Причем делать это самостоятельно.

"Проблема "у меня нет сдачи" не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – рассказали эксперты.

При этом отмечается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение к размену банкноты крупного номинала в другом месте.

Как в супермаркетах нарушают права украинцев

В то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.

Если же товар продается на рынке, подчеркивается, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

В то же время, отмечается, если исправность измерительного прибора не подтверждена, ваши права как потребителя оказываются нарушенными. В связи с чем можно обратиться в:

Госпродпотребслужбу;

суд.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, магазины и супермаркеты должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары. Причем даже если те были проданы по акции. Отказ это делать противоречит законодательным нормам.

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