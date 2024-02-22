В супермаркетах готовятся переписывать цены на популярный овощ: чего ожидать украинцам

В Украине дешевеет лук. На текущей неделе (началась 19 февраля) он поступает в продажу от производителей по 8-14 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее. Соответственно, в скором времени можно ожидать дальнейшего снижения стоимости овоща и в супермаркетах, где лук уже подешевел.

Об снижении закупочных цен рассказали аналитики EastFruit. Отмечается: причиной этого являются действия самих производителей, которые начали распродавать лук из хранилищ.

"Неделей ранее многие фермеры еще воздерживались от реализации репчатого лука в надежде на повышение отпускных цен. Но уже на текущей неделе хозяйства решили начать продажу имеющихся запасов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: приступить к активной реализации имеющихся запасов лука производители вынуждены из-за постепенного снижения качества данной продукции. Так, и фермеры, и оптовые компании в последние дни "постоянно сообщают о том, что лук в хранилищах быстро портиться". Соответственно, продавать такую продукцию с каждым днем становится все труднее.

Усложняет же ситуацию, отмечают аналитики, то, что владельцы качественного лука приняли решение вовсе отказаться от продаж. Вместо этого они заявили о своем намерении "возобновить реализацию не ранее середины марта текущего года".

Какие цены в супермаркетах

Снижаются цены на лук и в супермаркетах. Так, 22 февраля они продают репчатый, по данным "Минфина", в среднем по 16,81 грн/кг, что на 34 коп. ниже средней цены января.

В целом крупные сети супермаркетов выставили цены на лук в 14,7-20,26 грн/кг. В частности:

Auchan – 16,2 грн/кг;

Metro – 15,9 грн/кг;

Novus – 16,99 грн/кг;

Varus – 14,7 грн/кг;

Megamarket – 20,26 грн/кг.

Подешевел и синий лук. Его продают в среднем по 47,2 грн/кг, что почти на 3 грн/кг дешевле, чем в предыдущем месяце. Цены в супермаркетах:

Metro – 41,5 грн/кг;

Auchan – 52,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, начала дешеветь и белокачанная капуста. Так, 21 февраля фермеры вели отгрузки овоща по 6-10 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

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