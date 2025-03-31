В стране ЕС ищут мэра для живописного острова: о чем написали в необычном объявлении

В Германии появилась вакансия з необычным предложением о работе – ищут желающих на должность мэра острова Вангероге в Северном море. Соискатели должны иметь соответствующий опыт и образование, а также соответствовать другим требованиям, включая возраст и гражданство.

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Как сообщает Spiegel, объявление о поиске будущего мэра разместили партии ХДС, СДПГ и "Зелёные", управляющие советом острова. Они признались, что разместили вакансию из-за нехватки квалифицированных кадров.

"С нами вы сможете формировать будущее, занимая ответственную должность … Найти новых сотрудников со специальными квалификациями в административных вопросах для острова, когда это нереально даже на материке, кажется практически невозможным", – говорится в объявлении, размещенном в местной газете 29 марта

Дата выборов мэра назначена на 17 августа, поэтому все заинтересованные могут подать свои заявки до 14 июня. На момент публикации объявления было подано лишь одну заявку от желающих.

Срок полномочий будущего мэра – 8 лет, но особенных должностных обязанностей на него не возлагают. Ему предстоит отвечать за:

ответственное управление муниципальной администрацией;

поддержку в вопросах финансов, общественного порядка и кадровых ресурсов;

исполнение представительских задач.

При этом желательно, чтобы у него было жилье на Вангероге, и сам он тоже жил на острове. Также от соискателей ожидается наличие университетского диплома или профессиональной квалификации для работы на старшей административной службе, а также соответствующего профессионального опыта.

Некоторые формальные требования к кандидатам предъявляет и законодательство Нижней Саксонии. Мэром могут быть люди, у которых:

возраст от 23 до 67 лет;

есть гражданство Германии или других государств-членов ЕС.

Стоит отметить, что местный совет уже не впервые проводит рекламную кампанию по поиску мэра. После преждевременной кончины предыдущего главы 7 лет назад объявление в газеты о поиске желающих подали впервые. Из них был выбран Марсель Фангор, но осенью 2023 года он подал в оставку, и с тех пор должность остается вакантной, а администрацию временно возглавляет директор спа-центра и генеральный представитель мэра Рика Бивен.

Также OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на конец 2024 года число трудоустроенных украинских беженцев в Германии возросло до 272 400 человек. Благодаря этому интеграция на рынке труда происходит все успешнее, но основные вызовы остаются в сфере признания дипломов и функционировании миграционных служб.

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