В США хотят отключать видеокарты, которые ввезли в подсанкционные страны: что придумали в Конгрессе

Американскому Конгрессу предлагают усилить экспортный контроль над компьютерным оборудованием, в частности видеокартами. Один политик уже внес законопроект, который позволит следить за таким оборудованием, а другой хочет, чтобы у власти была возможность заблокировать экспортируемые видеокарты.

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В частности сенатор-республиканец Том Коттон сообщил, что уже внес в Конгресс законопроект, который может наделить Министерство торговли полномочиями контролировать местонахождение технологической продукции, на которую наложены экспортные ограничения. Он также предлагает обязать производителей оборудовать широкий круг устройств микросхемами с функцией геослежения.

Это может значительно усложнить производство таких товаров. В частности это предложение охватывает следующие товары:

ИИ-процессоры;

серверы;

графические ускорители;

видеокарты (в том числе популярные модели Nvidia GeForce RTX 4090 и RTX 5090);

другие устройства двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Если предложенный законопроект будет принят, Министерство торговли получит полномочия проверять собственность и расположение указанных экспортируемых устройств. Кроме того, их могут начать вносить в централизованный реестр конечных пользователей и текущих мест расположения оборудования, а компании-экспортеры должны будут сообщать властям о случаях нарушений (в частности, об изменении места назначения или признаках постороннего вмешательства).

Конгрессмен-демократ и физик элементарных частиц Билл Фостер, который имеет собственный успешный опыт разработки компьютерных чипов, назвал технологии отслеживания чипов после их продажи легкодоступными. По его словам, значительная часть чипов Nvidia уже их содержит - Reuters опросила независимых технических экспертов по этому поводу и они с этим согласились.

Кроме того, Фостер хочет, чтобы у власти были инструменты для отключения этих чипов, если окажется, что они лицензированы ненадлежащим образом или их эксплуатация нарушает условия лицензии экспортного контроля. В ближайшие недели он представит соответствующий законопроект.

Чипы AMD, Intel и Nvidia являются критически важным ингредиентом для создания ИИ-систем, таких как чат-боты, генераторы графических изображений и более специализированные системы, которые могут помочь в создании биологического оружия. Согласно информации, опубликованной Nvidia, за последний финансовый год (завершился 26 января), 13% от общего объема продаж ($17 млрд) компания сделала именно в Китае. Впрочем, как отмечает конгрессмен Фостер, существует достоверная информация, что американские чипы поступают в Китай и контрабандой.

"Это не воображаемая проблема будущего. Это проблема уже настоящего, и в какой-то момент мы обнаружим, что Коммунистическая партия Китая или их военные заняты разработкой оружия с использованием больших массивов чипов, или применяют их для работы с искусственным интеллектом, что является таким же насущным вопросом, как и ядерные технологии", - сказал политик.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Nvidia планирует создать в США инфраструктуру искусственного интеллекта в течение следующих 4 лет. Стоимость проекта оценивается примерно в 500 млрд долларов. Этот шаг ставит компанию по производству микросхем для искусственного интеллекта в один ряд с группой других, которые намерены вернуть производство в США на фоне якобы соответствующего указания президента Дональда Трампа. Пока же большинство процессоров компании выпускаются на Тайване.

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