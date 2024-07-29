Россия постепенно остается без самолетов: авиабилеты в РФ стали еще дороже

Количество пригодных к полетам самолетов в крупнейших российских авиакомпаниях снизилось на 3% до 693 единиц из-за профицита флота и проблем с двойной регистрацией. Это, а также удорожание запчастей привело к значительному росту стоимости авиаперевозок в России.

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Об этом сообщают росСМИ. Согласно последним данным, количество пассажирских самолетов с действующим сертификатом летной годности в парках 13 крупнейших российских авиакомпаний с конца октября по 26 июня снизилось на 3% до 693 воздушных судов. Эти данные приводятся в перечне эксплуатантов, допущенных к коммерческим перевозкам, который ведет Росавиация.

Больше всего самолетов выбыло из эксплуатации у авиакомпании "Россия", входящей в группу "Аэрофлот" – 12 судов. Всего в парке этой авиакомпании сейчас числится 124 самолета. По пять воздушных судов выбыло у S7 и "Ямала", еще по два – у "Ютейра" и "Аэрофлота".

У некоторых компаний количество "летающих самолетов" за отчетный период возросло. К примеру, Red Wings вернула в эксплуатацию три восстановленных Ту-204/214 и один Superjet 100.

Простой самолетов эксперты объясняют профицитом флота, сложившегося у российских авиакомпаний, а также сохранением двойной регистрации части воздушных судов, что не позволяет им совершать полеты за границу. Это ограничение оказывает значительное влияние на возможности авиакомпаний использовать свой флот эффективно.

Российские авиаперевозчики в условиях профицита парка пытаются экономить ресурс техники. Однако авиаперелеты по России стали дороже на 31% в первом полугодии 2024 года из-за подорожания запчастей для импортных самолетов. Это дополнительно усложняет ситуацию, поскольку рост цен делает авиаперевозки менее доступными для пассажиров.

Ранее сенатор Алексей Синицын заявил, что россияне не замечают, что авиаперевозки стали доступнее, хотя это поручение президента из послания Федеральному собранию начало выполняться. Однако данные Росстата свидетельствуют об обратном, что вызывает сомнения в эффективности выполнения правительственных инициатив в сфере авиации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, китайские банки не хотят работать с связанным с Россией юанем – например, купленный на подсанкционной Мосбирже или использованный в соглашениях с Москвой. Такие деньги там начали воспринимать как "грязные" – и местные банки стали избегать работы с ними.

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