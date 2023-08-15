В России рубль упал до исторической отметки: Кремль пытается раздуть бюджет

Курс доллара в России достиг исторический отметки в 101 рубль. При этом российская пропаганда утверждает, что экономика РФ продолжает расти. При этом давление на российскую экономику растет, так как импорт увеличивается быстрее, чем экспорт, также растут военные расходы.

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Об этом сообщает BBC. Экономисты говорят, что это может привести к инфляции. Зарубежные поездки станут дороже для простых россиян. Курсом рубля теперь полностью управляет Центробанк. Крис Уифер, партнер-основатель евразийской консалтинговой фирмы Macro-Advisory, говорит, что в прошлом году экономическим приоритетом было сохранение стоимости рубля на как можно более высоком уровне, но теперь чиновники решили девальвировать валюту, чтобы сбалансировать государственные расходы.

Таким образом, падение обменного курса отражает эти решения. Российский рубль упал до 16-месячного минимума."Паники в России нет. Здесь нет очередей у банков. После 18 месяцев войны и изоляции россияне привыкают к плохим новостям. Это самая санкционная страна в мире. Центральный банк страны проведет во вторник внеочередное заседание, чтобы обсудить возможное повышение процентной ставки, но заявил, что не видит угрозы финансовой стабильности", – говорится в публикации.

"Экономика не рухнула, как предсказывали многие на Западе. У Кремля по-прежнему достаточно ресурсов, чтобы сохранять жесткий контроль над страной", – отмечает ВВС.

Почему рубль ослаб

Как отметили аналитики Bloomberg, причин ослабления рубля несколько. В частности:

значительное ухудшение условий внешней торговли;

международные санкции, которые, собственно, и привели к нему.

Так, отмечают они, доходы крупных российских экспортеров в июле-2023 сократились до 6,9 млрд долларов – с 16,8 млрд долларов за тот же период прошлого года. Что очень ударило по российской экономике, ведь эти средства являются ключевым источником твердой валюты для России.

Также, отмечается, на падение рубля влияет и отток капитала. Так:

домохозяйства перевели около 40 млрд долларов в иностранные банки – поскольку процентные ставки в рублях не оправдали инфляционных ожиданий, "а все большее число российских банков оказались отрезанными от глобальных платежных систем";

депозиты россиян в иностранных банках выросли в июне-2023 на 66 млрд долларов.

Одна из худших валют

Рубль уже ослаб на 23% по отношению к доллару в 2023 году – и попал в топ-3 валют развивающихся рынков с наихудшими показателями. "Компанию" ему там составили:

турецкая лира;

аргентинское песо.

При этом, отмечают аналитики, в будущем ситуация будет только ухудшаться. Ведь поводов для улучшения положения рубля в ближайшее время нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне массово скупали криптовалюту Tether в день мятежа Пригожина. Причины – страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

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