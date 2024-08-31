В России после взрывов на крупнейших НПЗ упало производство топлива: агрессору пришлось резко скоротить экспорт 

В РФ после взрывов на крупнейших заводах производство дизельного топлива упадет на 7,5% в месячном исчислении до 7 млн ​​тонн. Экспорт дизельного топлива резко сократят, чтобы удовлетворить собственную потребность в топливе.

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Согласно оценкам Reuters, основанным на оценках двух рыночных источников. Это произошло в результате серии взрывов на нефтеперерабатывающих заводах РФ. Рязанский завод, контролируемый Роснефтью, остановил большую часть мощностей гидроочистки дизельного топлива. Производство высококачественного дизельного топлива на. заводе сократится на 60% в этом месяце.

Выпуск продукции на Омском НПЗ, принадлежащем "Газпром нефти", снизится из-за отключения электроэнергии на главном блоке ЭЛОУ-11 после пожара, который возник после взрыва. Пермский и Волгоградский НПЗ, остановившие свои установки гидрокрекинга, а также Новокуйбышевский НПЗ также столкнутся с сокращением выпуска дизельного топлива, сообщили источники на рынке.

Сокращение экспорта нефтепродуктов может отражать сильную потребность в России в августе или продолжающиеся потенциальные проблемы в секторе.

Из-за снижения выпуска дизтоплива российские нефтяники пожертвуют экспортом: его объемы в августе упали до минимума почти за год – 2,7–2,8 млн тонн, оценивает Reuters.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що через побоювання потрапити під дію міжнародних санкцій, китайські банки практично повністю перестали приймати прямі платежі з Росії. На гроші країни-агресора погоджуються лише 2% фінансових установ.

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