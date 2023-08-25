В Раде подтвердили, что 'Энергоатом' должен погасить свои долги за 2023 до конца года

Государственный "Энергоатом" должен погасить свои возникшие в этом году долги до конца 2023 года. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус.

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"Ликвидность на нашем энергетическом рынке существенно улучшится за следующие 3 месяца и до конца года, до конца 2023 года "Энергоатом" погасит все эти возникшие у него долги за 2023 год", - сказал он.

Нардеп подчеркнул, что с сентября компания будет на 100% платить долги за предыдущие специальные обязанности. То есть в каждом месяце будут выплачиваться те обязательства, которые возникают в текущем месяце.

В общей сложности до конца года "Энергоатом" должен погасить 17 млрд грн долгов.

Недавно "Энергоатом" пообещал погасить долги перед поставщиками электроэнергии за 2023 год до конца года.