В ПриватБанке заявили о схеме: номера клиентов воровали для доступа к счетам

Киберполицейские Днепропетровской области при содействии службы безопасности ПриватБанка задержали группу мошенников из Кривого Рога. Они организовали схему по мошенническому завладению денежными средствами с банковских счетов путем перевыпуска мобильных сим-карт.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Привата". Так, мошенники под видом работников одного из мобильных операторов звонили по телефону украинцам и обманом выманивали конфиденциальную информацию для перевыпуска сим-карт. Получив доступ к финансовым номерам жертв злоумышленники входили в систему онлайн-банкинга и выводили средства клиентов. В дальнейшем деньги выводились в банкоматах и терминалах Кривого Рога.

При обыске по адресам регистрации и проживания членов преступной группы, а также в их автомобилях. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили и черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность данных лиц к совершению преступлений.

Мошенникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для установления возможных соучастников злоумышленников.

"Передача личных данных третьим лицам, тем более по неизвестным телефонным номерам, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками", - напомнили в "Привате".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ также предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого "измельчения бизнеса". Речь идет о привлечении бизнесом ФЛП, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!