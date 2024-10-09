В ПриватБанке появится новый глава: названо имя победителя конкурса

Наблюдательный совет ПриватБанка объявил об избрании Микаэля Беркнерта на должность председателя правления банка. Это банкир из Швеции, ранее работавший в Swedbank.

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Об этом говорится в сообщении ПриватБанка в Telegram. "Избрание господина Бёркнерта, одного из топ банкиров Швеции, демонстрирует эффективность корпоративного управления ПриватБанка и способность Украины при войне привлекать лучших специалистов финансового сектора", - заявляют в банке.

Беркнерт имеет 25 лет опыта работы в финансовом секторе. До этого он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank. Перед тем, как присоединиться к Swedbank, он занимал должность Председателя Совета директоров в Bankgirot (Швеция), Руководителя по направлению международных транзакций в Банке SEB (Эстония), Члена Совета директоров в компании Nasdaq (в Швеции).

"В ПриватБанке господин Беркнерт сосредоточится на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к будущим вызовам, благодаря чему банк будет оставаться надежным партнером, которому доверяют более 18 миллионов клиентов", – говорится в повестке дня.

Нильс Мелнгайлис, Председатель Наблюдательного совета, отметил: "Избрание Микаэля Беркнерта подчеркивает, что ПриватБанк остается преданным ответственному лидерству, операционному совершенству и сохранению его роли как фундамента финансовой системы Украины в эти сложные времена. Мы уверены, что порядочность и опыт Микаэля, в том числе в сфере цифрового банкинга и операционной эффективности, станут бесценными для банка и помогут ему успешно пройти через этот сложный период. Под его руководством банк продолжит предоставлять отличный сервис своим клиентам, сохраняя при этом самые высокие стандарты управления и надежности".

Микаэль Беркнерт сказал: "Для меня большая честь стать частью ПриватБанка и его исключительной команды. Банк продемонстрировал чрезвычайную стойкость, и я с нетерпением ожидаю возможности продолжать его традиции, в основе которых лежит доверие, инновации и служение украинскому народу. Вместе с талантливыми сотрудниками и при поддержке наблюдательного совета мы будем работать над обеспечением устойчивой ценности для всех стейкхолдеров".

Назначение подлежит регуляторному согласованию НБУ. До согласование в НБУ новый глава к работе не приступит.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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