В принадлежащем россиянам "Премьер-Палаце" открыли новое казино: кто владельцы

В отеле "Премьер-Палац", который расположен в самом центре Киева, зарегистрировали новое казино без лицензии. Две компании, у которых указан адрес, совпадающий с адресом отеля, принадлежат лицам, которые могут иметь связи с Россией.

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По данным Opendatabot, речь идет про ООО "Нико5" и ООО "ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ". Компании объединяет два момента:

адрес регистрации: 01004, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 5-7/29 (адрес отеля);

основной вид деятельности: организация азартных игр.

Владелец "Нико5" – болгарская компания VOSTOTECH, основанная 8 апреля 2025 года. Ее конечный бенефициар – гражданин Болгарии Михаил Маринов Севдиев.

Вторая компания тоже связана с Болгарией. ООО "ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ" принадлежит болгарской GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD, конечным бенефициаром которой тоже является гражданин Болгарии Георгий Петров Папазки.

Кроме того, Папазки и Севдиев – совладельцы зарегистрированной в Болгарии компании Pate Play Ltd. Предприятие занимается поставками игровых автоматов.

При этом Георгий Папазки имеет бизнес-связи в России: в январе 2022 года он посещал Москву в качестве вице-президента Болгарской федерации по тхэквондо. Фото с мероприятия публиковалось самой федерацией.

Отелем, по данным СБУ владеет группа VS Energy. Она контролируется российскими олигархами Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что компания, связанная с предателем Виктором Медведчуком, импортирует в Россию грузовики Mercedes-Benz китайского производства, несмотря на санкции, и перепродает их на оккупированную Луганщину. Схема работает через логистический хаб на границе с Китаем, связанный с окружением Медведчука.

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