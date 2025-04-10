Фирма связана с Медведчуком поставляет технику на оккупированные территории: как работает схема

Компания, связанная с предателем Виктором Медведчуком, импортирует в Россию грузовики Mercedes-Benz китайского производства, несмотря на санкции, и перепродает их на оккупированную Луганщину. Схема работает через логистический хаб на границе с Китаем, связанный с окружением Медведчука.

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Об этом говорится в расследовании журналистов проекта " Схемы ". Ключевую роль в этой истории играет зарегистрированная в Благовещенске компания "Торговый дом Каникурган".

С 2023 года она начала импортировать в Россию грузовики Mercedes-Benz Actros, изготовленные в Китае на совместном предприятии Beijing Foton Daimler Automotive. Эти автомобили официально предназначены только для китайского рынка, а их экспорт в РФ подпадает под действующие с лета 2022 года ограничения ЕС.

По состоянию на 2023 год компания импортировала 52 таких тягача, а по меньшей мере пять из них попали в фирму, зарегистрированную в оккупированном Луганске – ООО Торговый дом Интертехснаб. Об этом свидетельствуют таможенные декларации по VIN-номерам автомобилей, которые журналисты смогли проследить.

Daimler Truck, совладелец Beijing Foton Daimler заявил, что не имеет никакого отношения к поставкам грузовиков в Россию и на оккупированные территории. В ответе на запрос журналистов в компании подчеркнули, что любые возможные поставки несанкционированы и, вероятнее всего, осуществляются посредниками. В то же время аналитики предупреждают: компания не демонстрирует надлежащего контроля над конечным использованием своей продукции.

Расследование также показывает, что бизнес по снабжению техникой может быть лишь частью более масштабной схемы. "ТД Каникурган" хранит свою технику на территории логистического хаба "ТЛТ Каникурган", где 80% акций принадлежит компании "Регион", связанной с родственниками Медведчука. Второй соучредитель – структура, которой руководит Александр Баримов, давний соратник и доверенное лицо Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Он был задействован в совместном проекте канатного пути между Китаем и Россией, а также получал финансирование от семьи Медведчука. По мнению экспертов, схема импорта грузовиков Mercedes-Benz через китайское производство – это типичная тактика обхода санкций, приобретающая все большую популярность среди российских бизнес-структур. И хотя формально производитель не нарушает законодательство, факт опосредованных поставок техники на оккупированные украинские территории является серьезным нарушением как этических норм, так и санкционного режима ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) запретил реализацию арестованного имущества государственного изменника Виктора Медведчука. Решение касается даже имущества экснардепа, уже проданного на аукционах.

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