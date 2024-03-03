В Правительстве надеются улучшить ситуацию с долгами на балансирующем рынке электроэнергии уже весной, – Бойко

В правительстве надеются улучшить ситуацию с долгами на балансирующем рынке электроэнергии с марта-апреля этого года.

Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

По его словам, есть доработанная инициатива, которую вместе с руководителем НЭК "Укрэнерго" уже представили премьер-министру и получили предварительную положительную реакцию.

"В ближайшее время мы вернемся к ее обсуждению с привлечением Минэнерго и ключевых участников рынка. Надеюсь, в течение марта-апреля мы получим решение правительства об определении перечня критических потребителей и порядке обеспечения потребителей электроэнергией. Этот перечень не должен быть большим", – отметил Бойко.

По его мнению, органы местного самоуправления не должны формировать перечни потребителей, которых нельзя отключать, поскольку, как показала практика, формирование таких перечней на местах обычно не было прозрачным и обоснованным.

По словам Бойко, если объективно определять критически важных потребителей, то это предприятия водоснабжения, теплоснабжения, возможно, госаахты.

"Этот перечень может несколько расшириться, но основная идея в том, чтобы он был ограничен, а логика его формирования – максимально четкая, прозрачная и обоснованная", – уточнил он.

По оценкам Бойко количество потребителей, которые смогут претендовать на статус критических, составляет от 60 до 200.

Он также отметил, что предоставление таким потребителям гарантированного электроснабжения должно сбалансироваться и обязательствами, например – ограничением на свободное распоряжение средствами, поступающими на счет таких потребителей.

"Например, водоканал собирает средства со своих потребителей, но они, прежде чем попасть на счет предприятия, зачисляются на отдельный счет в казначействе, где какую-то часть, например 50%, перечисляют поставщику за электроэнергию. Это не гарантирует отсутствия долгов, но делает невозможным откровенные злоупотребления, когда такие потребители порой не платят за электроэнергию вообще. С другой стороны, такой подход не приводит к параличу операционной деятельности критического потребителя, ведь часть средств все же направляется на его обычные, не обремененные ограничениями счета", – пояснил Бойко, отметив, что схожая концепция реализована "Нафтогазом".

В декабре прошлого года глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что долги на балансирующем рынке продолжают расти, потому что есть 5,5 тыс. потребителей, которые не платят за электроэнергию, но их запрещено отключать. Как уточнили в "Укрэнерго", долг на балансирующем рынке перед компанией на начало декабря составлял 30,5 млрд грн, а сама компания была должна производителям электроэнергии 18,2 млрд грн.