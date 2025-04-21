В Украине пустили с молотка захваченный российский танкер: сколько стоило судно

Арестованный российский танкер Nika Spirit, ранее принадлежавший российской стороне и причастный к событиям в Керченском проливе, успешно реализован на электронном аукционе Prozorro. Продажи за 6,4 млн грн. Это почти втрое превышает его оценочную стоимость, а средства от продаж уже поступили в государственный бюджет Украины.

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Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума. Ранее судно было передано в управление АРМА в соответствии с решением суда, которое принял Днепровский районный суд Киева в ноябре 2024 года.

Несмотря на значительный физический износ судна (около 80%) и потребность в инвестициях на уровне 20 миллионов гривен для его восстановления, актив был реализован за 6,4 млн грн – почти втрое дороже предыдущей оценки, что составило 2,4 млн грн. На торгах соревновались четыре участника, что свидетельствует о высоком спросе и доверии к прозрачным механизмам реализации.

АРМА подчеркивает, что успешная реализация этого судна стала возможна благодаря сотрудничеству с Администрацией судоходства и Минвосстановления, а также оперативному реагированию на потребность в наполнении государственного бюджета в условиях войны. Для ускорения процедуры не выбирали управляющего, а сразу запустили процесс реализации. Компания "Ю.БИЗ", выигравшая конкурс, обеспечила оценку и организовала торги.

Дума подчеркнула, что этот кейс является примером эффективной реализации арестованных активов, которые должны работать на укрепление обороноспособности страны. В настоящее время в управлении АРМА находится еще 16 арестованных судов, и ключевой целью агентства является их реализация, а не передача в управление.

Ранее в 2018 году именно этот танкер под старым названием Neyma использовался силами ФСБ России для блокирования украинских военных кораблей в Керченском проливе. После инцидента его переименовали в Nika Spirit, однако украинские правоохранители сумели его идентифицировать и арестовать в 2019 году в порту Измаила.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АРМА оценило первые 11 объектов арестованного имущества российского генерала Валерия Капашина в Полтаве в 679,2 млн грн. Среди них – ресторанно-гостиничный комплекс в центре города, офисные здания, квартира с паркингом и земельные участки.

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