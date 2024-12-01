В Польше произошла утечка на нефтепроводе "Дружба", отключили прокачку на станции: в чем причина

На нефтепроводе "Дружба" в Польше обнаружили утечку нефти. Это произошло в районе населенного пункта Пнево Великопольского воеводства на западе страны. Оператор трубопровода перекрыл места утечек.

Видео дня

Об этом пишет Wiadomości с ссылкой на пресс-секретаря Великопольской государственной пожарной службы. Оператор трубопровода компания PERN подтвердила, что произошла утечка. Одну из насосных станций превентивно отключили.

Пожарный также подчеркнул, что утечка не представляет угрозы для жителей и не несет опасности взрыва или возгорания. Аварийные бригады обеспечили безопасность вокруг трубопровода в районе Пневы, чтобы предотвратить возможные экологические или технологические риски.

"С восточной стороны трубопровод удалось перекрыть, с западной – дистанционная система не сработала, поэтому идет ручное перекрытие. На место прибыла химическая группа, выехала также оперативная группа спасателей Великопольского воеводства", – сообщил Марцин Галаш.

Государственная противопожарная служба должна обеспечить ремонт трубопровода.

"С утренних часов в районе пересечения улиц ДК92 и ДК24 пожарные фиксируют возможную утечку в трубопроводе. Работы продолжаются, возможны перебои с движением транспорта. Прямой угрозы жильцам нет", – сказал он.

Отмечается, что этот участок трубопровода используется для соединения сырьевой базы PERN под Плоцком (город в центральной Польше, недалеко от Варшавы) и двух нефтеперерабатывающих заводов в Германии.

"Нефтепровод Дружба играет ключевую роль в поставках нефтеперерабатывающих заводов Leuna и Schwedt в Германии, которые получают нефть через порт Гданьск и Казахстан",– пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Нафтогазе" заявили, что транзит российской нефти в ЕС через трубопровод "Дружба" будет продолжаться. Украина хотела бы, чтобы Европа диверсифицировала поставки энергоносителей, но связана условиями действующих контрактов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!