В Польше опровергли распространенный миф об украинцах: какую роль на рынке труда играют

Украинские работники не "оккупируют" польский рынок труда, а интегрируются на тех направлениях, которые неинтересны местному населению. Поэтому их исчезновение существенно навредит экономике страны.

Об этом заявил PAP эксперт "Работодателей Польши" Петр Роговецкий. Если украинцы покинут Польшу, это нарушит экономический и развивающий потенциал страны, предупредил он.

"Это не какая-то выдумка или политика; это факты", – подчеркнул Роговецкий.

По приведенным им подсчетам, примерно 80% украинцев в Польше являются экономически активными. Это делает ее уникальной, поскольку в Чехии этот показатель составляет 48%, а в Германии – 25%.

"Поэтому, если кто-то утверждает, что украинцы в Польше получают социальную помощь и злоупотребляют нашей системой, это неправда", – подчеркнул он.

Эксперт назвал ложными обвинениями, что якобы украинцы отнимают рабочие места у поляков. Петр Роговецкий заверил, что украинцы и иностранцы в целом работают преимущественно там, где поляки больше не хотят работать, и назвал это нормальным явлением.

"С ростом состоятельности общества определенные профессии переходят к мигрантам. Часто это простые услуги, такие как уход за пожилыми людьми, общественное питание или управление гостиницами. Так же поляки мигрировали в Великобританию или Германию и занимали там эти рабочие места. Это естественное явление", – отметил представитель "Работодателей Польши".

Новые условия для украинцев в Польше

В Польше перестанут действовать особые правила для украинских беженцев – 4 марта истекает срок действия закон об особых правах для граждан Украины со статусом временной защиты. После этой даты, украинцев, которые не работают в Польше, лишат доступа к:

медицинской реабилитации;

программы лечения наркомании;

программы здравоохранения;

вопрос о приобретении рецептурных лекарств;

других льгот, связанных с медициной, таких как стоматологические услуги.

С одной стороны, польские власти заинтересованы в том, чтобы в стране даже после завершения войны остались те, кто работает и вносит свой вклад в развитие польской экономики (и на самом деле уплаченные украинцами налоги уже компенсировали всю выплаченную беженцам помощь). С другой – Польша стремится, чтобы украинцы ассимилировались и не были бременем для государственного бюджета. И, кажется, такая государственная политика – общая для ряда европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах гуманный прием украинских беженцев находится под угрозой из-за переполненных центров и неудовлетворительных условий проживания. После 2027 года государство прекратит гарантировать жилье и базовую поддержку, переложив ответственность на самих украинцев.

