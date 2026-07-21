В Pepco назвали города, в которых начнут работу в Украине: где откроются первые магазины
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Польский ритейлер Pepco, планирующий выйти на украинский рынок во второй половине 2026 года, определил ряд городов, где откроются первые фирменные магазины сети. Для этого компания выбрала Киев и ряд населенных пунктов на западе страны.
Об этом сообщили в Forbes Ukraine. Отмечается, что Украина станет для европейского ритейлера юбилейным, 20-м рынком присутствия.
Где откроются первые магазины Pepco в Украине
Выбор первых городов для запуска сети был сделан с учетом местных операционных условий, безопасности и логистики. Учитывая это, магазины откроются в:
- Киеве (столица и крупнейший потребительский рынок страны);
- Черновцах (стратегический хаб на западе Украины);
- Мукачево (ключевой логистический и торговый центр Закарпатья);
- Тернополе (важный областной центр Западного региона).
"Сейчас мы сосредоточены на тщательной подготовке этих первых магазинов, адаптации наших операционных процессов к местным условиям и потребностям покупателей", – сказал Country Manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.
Отмечается, что все магазины сети адаптируют свой формат к местным требованиям безопасности и будут расположены в удобных для покупателей местах.
В связи с подготовкой к открытию компания уже объявила о начале набора сотрудников в этих городах и разместила вакансии на одном из крупнейших кадровых порталов.
Что будут продавать в магазинах
Формат Pepco предусматривает продажу повседневных товаров для дома и одежды по привлекательным и доступным ценам. Ассортимент магазинов формируется с учётом ключевой аудитории:
- 30% – товары для дома и декор;
- 25% – детская одежда;
- 21% – одежда для взрослых;
- остальное – игрушки, сезонные товары и мелочи для быта.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине сеть Pepco планирует занять нишу, в которой до полномасштабной войны работала IKEA. При этом в компании не считают проблемой относительно небольшой ассортимент мебели – ставку делают на товары для дома и декор.
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