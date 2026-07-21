В Pepco назвали города, в которых начнут работу в Украине: где откроются первые магазины

Польский ритейлер Pepco, планирующий выйти на украинский рынок во второй половине 2026 года, определил ряд городов, где откроются первые фирменные магазины сети. Для этого компания выбрала Киев и ряд населенных пунктов на западе страны.

Видео дня

Об этом сообщили в Forbes Ukraine. Отмечается, что Украина станет для европейского ритейлера юбилейным, 20-м рынком присутствия.

Где откроются первые магазины Pepco в Украине

Выбор первых городов для запуска сети был сделан с учетом местных операционных условий, безопасности и логистики. Учитывая это, магазины откроются в:

Киеве (столица и крупнейший потребительский рынок страны);

(столица и крупнейший потребительский рынок страны); Черновцах (стратегический хаб на западе Украины);

(стратегический хаб на западе Украины); Мукачево (ключевой логистический и торговый центр Закарпатья);

(ключевой логистический и торговый центр Закарпатья); Тернополе (важный областной центр Западного региона).

"Сейчас мы сосредоточены на тщательной подготовке этих первых магазинов, адаптации наших операционных процессов к местным условиям и потребностям покупателей", – сказал Country Manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

Отмечается, что все магазины сети адаптируют свой формат к местным требованиям безопасности и будут расположены в удобных для покупателей местах.

В связи с подготовкой к открытию компания уже объявила о начале набора сотрудников в этих городах и разместила вакансии на одном из крупнейших кадровых порталов.

Pepco специализируется на продаже недорогой одежды для всей семьи, товаров для дома, декора, детских вещей и сезонной продукции. Ежемесячно Pepco обслуживает более 41 млн клиентов. Бренд уже работает в большинстве стран Центральной и Восточной Европы и активно расширяет присутствие в Западной Европе.

Что будут продавать в магазинах

Формат Pepco предусматривает продажу повседневных товаров для дома и одежды по привлекательным и доступным ценам. Ассортимент магазинов формируется с учётом ключевой аудитории:

30% – товары для дома и декор;

– товары для дома и декор; 25% – детская одежда;

– детская одежда; 21% – одежда для взрослых;

– одежда для взрослых; остальное – игрушки, сезонные товары и мелочи для быта.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине сеть Pepco планирует занять нишу, в которой до полномасштабной войны работала IKEA. При этом в компании не считают проблемой относительно небольшой ассортимент мебели – ставку делают на товары для дома и декор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!