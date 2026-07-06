Польская сеть магазинов идет в Украину, чтобы заменить IKEA: что известно об открытии

Польская сеть дискаунтеров Pepco, объявившая об открытии первых магазинов в Украине во второй половине 2026 года, намерена занять нишу, в которой до начала полномасштабной войны работала IKEA. При этом в компании не считают проблемой относительно небольшой ассортимент мебели – ставку делают на товары для дома и декор.

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Об этом рассказал операционный директор Pepco в Центральной и Восточной Европе Марцин Станко в интервью. "Есть продукция, похожая на IKEA. А как мы знаем, IKEA еще не вернулась в Украину, поэтому Pepco вполне претендует на эту нишу", – сказал Станко.

Впрочем, по его словам, польская сеть имеет "гораздо более широкий ассортимент", поэтому намерена претендовать и на другие ниши. Речь идет, в частности, об одежде и товарах повседневного спроса.

Pepco специализируется на продаже недорогой одежды для всей семьи, товаров для дома, декора, детских вещей и сезонной продукции. Ежемесячно Pepco обслуживает более 41 млн клиентов. Бренд уже работает в большинстве стран Центральной и Восточной Европы и активно расширяет присутствие в Западной Европе.

Когда Pepco откроет магазины в Украине

Слухи о выходе Pepco на рынок Украины появились ещё в начале апреля 2026 года. Тогда медиа и некоторые участники рынка утверждали, что уже велся поиск оптимальных локаций, а также велись переговоры с подрядчиками о проведении работ по обустройству отдельных объектов. Отмечалось, что открытие первых точек запланировано на 2026 год. Предварительно речь шла о 5-10 магазинах.

Позже стало официально известно, что Pepco откроет первые магазины в Украине во второй половине 2026 года. Официальный запуск состоится в конце октября. По данным СМИ, для открытия первой точки рассматриваются два города – Львов или Киев, но официальное представительство компании будет базироваться именно в столице.

Украина станет 20-м рынком для Pepco. Открытие магазинов стало частью стратегии сети, направленной на "контролируемую экспансию" в Центральной и Восточной Европе, заявили в компании.

Генеральный директор группы Стивен Борхерт заявил в отчете за первое полугодие 2026 финансового года, что решение о запуске в Украине было принято из-за высокой узнаваемости бренда среди украинских покупателей. В то же время в Pepco подчеркнули, что при открытии магазинов ключевым фактором будет безопасность сотрудников.

Как сообщал OBOZ.UA, открыть доступ для покупателей из Украины планирует также главный европейский конкурент Temu и Amazon – польский Allegro. Платформа работает как классический маркетплейс: здесь торгуют тысячи независимых продавцов, а не сама площадка.

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