В Ощадбанке сообщили, когда не будут работать банкоматы, карты и приложение

В Украине в ночь с 11 на 12 апреля, с 00:00 до 06:00, в Ощадбанке запланированы плановые технические работы. В этот период не будут работать карты, терминалы, банкоматы и приложение.

"Эти работы необходимы для обновления системы, что поможет нам повысить ее стабильность и надежность, а также ввести новые возможности для вашего удобства", – говорится в сообщении банка.

В течение этого времени могут возникать временные задержки или отказы в некоторых операциях, в частности:

операции с карточками Ощадбанка,

операции в банкоматах Ощадбанка,

операции в POS-терминалах Ощадбанка,

операции в приложениях Мобильный Ощад и ОщадРАҮ,

оплаты в Интернете.

"Мы делаем все возможное, чтобы работы прошли быстро и незаметно для вас, и уже после 06:00 12 апреля все сервисы будут работать в полном объеме", – отметили в банке.

Отметим, банки регулярно проводят технические работы (иногда с временным отключением функций). Это позволяет обновлять систему, закрывать уязвимости, проводить "сверки" транзакций, резервное копирование. Также такие работы усиливают прочность системы. Без отключения функций банк не может обновить ядро банковской системы, провести миграцию данных.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия вернула инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые незаконно задержала. Их передали представителям финучреждения и дипломатам. При этом ряд оборудования в автомобилях был поврежден и денег и золота в них не было.

