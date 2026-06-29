В Ощадбанке произошел масштабный сбой из-за жары: что происходит и какие сервисы не работают

На фоне жары и нестабильного электроснабжения в государственном Ощадбанке произошел сбой. В частности, клиенты жалуются на то, что не работает мобильное приложение, а также что они не могут снять деньги или расплатиться картой. "Горячая линия" и чат-бот банка также не работают.

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Об этом украинцы сообщили в комментариях под постами на странице Ощадбанка в Facebook. В финансовом учреждении официально подтвердили наличие технических проблем и пообещали устранить их до конца суток.

"Из-за аномально высокой температуры воздуха и нестабильной работы систем энергоснабжения возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ, что временно повлияло на работу отдельных сервисов Ощадбанка. Наши технические команды уже работают над скорейшим восстановлением стабильной работы всех банковских сервисов", – заверили в "Ощаде".

Клиентов госбанка предупредили, что до конца суток возможны временные перебои в работе отдельных сервисов банка. "Мы прилагаем все усилия, чтобы полностью восстановить их стабильную работу до конца дня (29 июня)", – отмечают в финучреждении.

Ощадбанк продлил срок действия карт

Ранее стало известно, что Ощадбанк продлил действие своих карт, срок действия которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать как минимум до 31 декабря 2026 года. Продление произойдет в автоматическом режиме – однако не для всех карт. Дело в том, что некоторые из них должны быть обязательно заменены, иначе будут заблокированы.

В банке это объяснили военным положением и стремлением обеспечить клиентам удобство. Впрочем, отмечается, что исключениями будут карты:

по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;

с остатком средств на счете, меньшим или равным нулю.

Но если карта уже перевыпущена, получить её можно в отделении Ощадбанка. Сделать это можно в любое удобное время.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине в трёх банках за первый квартал 2026 года произошёл резкий рост кредитования физических лиц (с 147,2% до 205,4%). Речь идет о Банке 3/4, Банке Альянс и Кредитвест Банке.

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