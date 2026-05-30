В каких банках произошел кредитный бум: озвучена неожиданная статистика

В Украине в трех банках за первый квартал 2026-го произошел резкий рост кредитования физлиц (от 147,2% до 205,4%). Речь идет о Банке 3/4, Банке Альянс и Кредитвест Банке .

Об этом говорится в публикации издания "Телеграф". Издание отмечает, что на Банк Альянс, где крупнейшим акционером является Александр Сосис (89,3% акций), ранее жаловались украинцы, "которые принудительно стали клиентами".

"Потому что их обманули мошенники и оформили на пострадавших карточные кредиты, которые люди теперь оспаривают. Непонятно, кто именно обеспечил структуре Сосиса кредитные приросты – настоящие клиенты или преступники, которые подставили обманутых украинцев", – говорится в публикации.

Как выросло кредитование физлиц:

Банк 3/4 – на 205,4% (на 2,2 млн грн), до 3,3 млн грн. Банк Альянс – на 189% (на 809,4 млн грн), до 1,2 млрд грн. Кредитвест Банк – на 147,2% (на 3,1 млн грн), до 5,2 млн грн.

В то же время НБУ сообщил об ухудшении общего качества кредитного портфеля Банка Альянс за время большой войны, более чем в 8 раз: с 4,7% до 39,9%. То есть в этом учреждении своевременно не гасится почти 40% выданных кредитов. Очень плохой показатель, который может повлечь за собой финансовые проблемы. Уровень так называемой проблемки в среднем по банковской системе сегодня втрое ниже – 12,9% (для сравнения: в ЕС этот показатель составляет 2,18%).

Динамика же привлечения населения к обслуживанию в этом финучреждении просто сумасшедшая. По данным Нацбанка, во время большой войны, с 1 марта 2022 года по 1 апреля 2026-го, общая численность вкладчиков-физлиц в Банке Альянс подскочила сразу в 25 раз – с 30,8 тыс. человек до 789,7 тыс. человек.

В том числе ее объясняют активным обслуживанием Банком Альянс игорного бизнеса. Руководство структуры позиционирует себя как банк для так называемой белой игорки, хотя ранее он получал от Нацбанка штрафы за некачественный финансовый мониторинг – последние два в ноябре 2025 года на общую сумму 83,5 млн грн. И связывали их именно с этой деятельностью.

На текущий момент Банк Альянс активно продвигает среди азартных пользователей соответствующую карту, которая та и называется – "игровая". Осуществляется ли там полная верификация клиентов и их защита от мошенников, неизвестно.

