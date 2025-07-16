В одном из городов Украины цены на посуточную аренду бьют рекорды: сколько теперь стоит жилье

В июне 2025 года Одесса опередила Киев по спросу на посуточную аренду, показав рост откликов на 67% и увеличение количества объявлений на 91%. При этом цены в городе выросли на 50% до 1 500 грн/сутки, тогда как в большинстве регионов они остались без изменений.

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Об этом OBOZ.UA рассказали аналитики OLX Недвижимость. В большинстве городов Украины медианные цены на посуточную аренду в июне 2025 года остались на уровне прошлого года – в пределах 800-1 000 грн в сутки.

Однако Одесса показала наибольший рост – +50%, и теперь средняя стоимость аренды составляет 1 500 грн/сутки. Другим городом с заметным ростом стала Полтава – +38% (до 900 грн), хотя и сопровождалось это уменьшением спроса.

Рейтинг городов по количеству откликов на объявления в июне 2025 возглавила Одесса, опередив Киев, Львов, Днепр и Харьков, это беспрецедентный результат, учитывая традиционное доминирование столицы. Рост спроса в Одессе – +67% по сравнению с прошлым годом. В то же время в других городах наблюдается спад:

Полтава – -60% ,

, Запорожье – -44% ,

, Киев – -43% ,

, Днепр – -36% ,

, Харьков – -27%.

Это свидетельствует о сезонной и территориальной концентрации спроса, преимущественно вокруг Черноморского побережья. Три города, где спрос также вырос – это Тернополь (+ 39%), Черкассы (+ 30%) и упомянутая Одесса (+ 67%).

Одесса показала также наибольший рост в количестве объявлений – +91%, опередив Киев на 41% по количеству активных объявлений в июне 2025 года. То есть, не только спрос, но и предложение максимально сконцентрировано в одном городе. В целом в ряде других городов количество предложений выросло умеренно – на 13% в Запорожье, Черкассах и Житомире, или не изменилось существенно (±20–30 объявлений).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за обстрелов украинцы все чаще выбирают автономные дома в пригороде и квартиры на низких этажах, избегая многоэтажек и зависимости от коммуникаций. Самое популярное жилье сейчас стоит от 30 до 70 тысяч долларов, тогда как до войны активно покупали квартиры за 150–200 тысяч.

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