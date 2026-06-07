В одном из городов Украины цены на квартиры внезапно изменились: сколько теперь стоит жилье

В Харькове, несмотря на близость к фронту, квартиры начали дорожать. Средняя стоимость однокомнатного жилья составляет 24 тысячи долларов, двухкомнатного – 40 тысяч долларов, а трехкомнатного – 51 тысячу долларов. Рост цен объясняют оживлением спроса, действием программы еВідновлення, а также эффектом низкой базы после резкого падения стоимости недвижимости в 2022-2023 годах.

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Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии 24Каналу. Согласно данным, в течение последнего года квартиры на вторичном рынке Харькова заметно прибавили в цене. По состоянию на начало июня средняя стоимость жилья выглядела так:

однокомнатные квартиры – около 24 тысяч долларов;

двухкомнатные квартиры – около 40 тысяч долларов;

трехкомнатные квартиры – примерно 51 тысяча долларов.

В годовом измерении цены выросли на 4-9% в зависимости от типа жилья. Больше всего подорожали именно однокомнатные квартиры, которые традиционно остаются наиболее доступными для покупателей и инвесторов.

Специалисты рынка отмечают, что нынешнее подорожание во многом объясняется так называемым эффектом низкой базы. В начале полномасштабной войны цены на харьковскую недвижимость буквально обвалились. Владельцы квартир часто были вынуждены продавать жилье со значительными скидками из-за неопределенности и высоких рисков.

Например, квартиры, которые до 2022 года стоили 60-70 тысяч долларов, нередко продавались за 25-30 тысяч долларов. Поэтому даже возвращение цены до уровня 35-40 тысяч долларов сегодня статистически выглядит как значительный рост, хотя до довоенных показателей еще очень далеко.

Именно поэтому нынешние цифры могут создавать впечатление стремительного подорожания, хотя фактически рынок лишь частично восстанавливает утраченные позиции. Спрос на жилье в городе остается ограниченным, но он постепенно оживляется, среди основных покупателей:

семьи военнослужащих;

внутренне перемещенные лица;

жители Харькова, решившие улучшить жилищные условия;

инвесторы, готовые рисковать ради будущей прибыли.

Особый интерес вызывают квартиры в районах, которые считаются относительно более безопасными и имеют развитую инфраструктуру. Отдельную категорию покупателей составляют инвесторы, которые рассматривают Харьков как перспективный рынок после завершения войны.

Логика таких вложений достаточно проста. Недвижимость в городе сейчас стоит значительно дешевле, чем в Киеве, Львове или Днепре. Если после стабилизации ситуации Харьков начнет активно восстанавливаться, цены могут вырасти значительно быстрее, чем во многих других регионах страны.

Именно поэтому некоторые покупатели воспринимают нынешний период как возможность приобрести актив по относительно низкой цене. Одним из ключевых факторов оживления рынка стала государственная программа еВідновлення. Украинцы, которые потеряли жилье в результате боевых действий, получают жилищные сертификаты и могут использовать их для приобретения новой недвижимости. Значительная часть таких сделок заключается именно в Харькове.

По оценкам участников рынка, в начале весны около 70% всех операций купли-продажи жилья в городе осуществлялись с использованием сертификатов "еВідновлення". В отличие от вторичного жилья, рынок новостроек остается в более сложном положении. Спрос на квартиры от застройщиков ограничен из-за непосредственной близости города к линии фронта и неопределенности относительно темпов восстановления строительной отрасли.

За последние месяцы стоимость квадратного метра в новостройках даже демонстрировала снижение в долларовом эквиваленте. В зависимости от класса жилья падение составило от 5% до 11%. В то же время в годовом измерении цены все же показывают положительную динамику:

жилье эконом-класса подорожало примерно на 18%;

квартиры комфорт-класса прибавили около 20%;

жилье бизнес-класса выросло в цене на 6%.

Харьковский рынок недвижимости остается одним из самых зависимых от военной ситуации в Украине. Любое улучшение безопасностной обстановки может стимулировать дальнейший рост спроса и цен. В то же время обострение ситуации или усиление атак способно быстро изменить настроения покупателей и инвесторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы до 1 июля получат информацию о необходимости уплатить налоги на недвижимость. Платить надо только за "лишние" квадратные метры. При этом стоимость налога составляет до 1,5% от минималки за прошлый год – 120 грн за каждый кв.м.

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