Украинцам массово предлагают сезонную работу: кого ищут чаще всего и где платят до 33 тыс. грн

Летом в Украине традиционно растет количество вакансий для сезонной и временной работы. Наибольший спрос со стороны работодателей был зафиксирован на разнорабочих, продавцов, поваров, водителей и грузчиков. При этом самые высокие зарплаты в этом сегменте предлагают на западе страны.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из данных исследования, проведенного одним из крупнейших онлайн-порталов по поиску работы. Как отмечают аналитики, предложения работодателей особенно актуальны для тех, кто ищет подработку. В мае 2026 года спрос на сезонные вакансии уже был высоким: на некоторые профессии фиксировалось почти 20 откликов на одно объявление.

Топ профессий для сезонной работы в 2026 году

Больше всего сезонных вакансий в мае было открыто для разнорабочих. Медианная зарплата (в 50% случаев платят меньше, а в 50% – больше) по таким предложениям составляла 18,7 тыс. грн.

Значительное количество объявлений также размещалось в категории "Начало карьеры", которая охватывает студентов и кандидатов без опыта работы. Там работодатели готовы платить в среднем 24,3 тыс. грн.

Среди других наиболее востребованных сезонных работников:

повара – 33 тыс. грн;

водители – 32 тыс. грн;

строители – 25,5 тыс. грн;

продавцы – 24,8 тыс. грн;

грузчики – 24,5 тыс. грн;

официанты – 22,5 тыс. грн;

уборщики – 19 тыс. грн.

Кого работодатели начали искать активнее

Несмотря на то, что разнорабочие остаются самой массовой категорией сезонной занятости, количество таких вакансий за год сократилось на 18%. Еще сильнее сократилось количество предложений для строителей (-32%), официантов (-22%) и охранников (-14%).

В то же время в отдельных профессиях спрос со стороны работодателей заметно вырос. Наибольший прирост вакансий зафиксирован для грузчиков (+68%), барист (+57%), поваров (+23%) и шиномонтажников (+21%).

В целом структура сезонного рынка труда остается стабильной. Больше всего вакансий работодатели предлагают в сферах торговли, логистики, общественного питания и строительства.

Где больше всего вакансий и самые высокие зарплаты

Больше всего объявлений о сезонной работе в мае размещали в Киевской области. Также в число регионов-лидеров по количеству вакансий вошли Одесская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская и Волынская области.

Зато самые высокие зарплаты работодатели предлагали преимущественно на западе страны. Лидером стала Тернопольская область, где медианная зарплата для сезонных работников достигла 29 тыс. грн. В тройку также вошли:

Волынская область – 28,4 тыс. грн;

Львовская область – 27,3 тыс. грн.

В Киевской, Одесской и Ривненской областях медианная зарплата находилась в пределах 26-26,5 тыс. грн, а в Закарпатье составляла 24,5 тыс. грн.

В то же время наибольшая конкуренция среди соискателей наблюдается в Винницкой области, где на одну вакансию приходится в среднем 16 откликов. В Днепропетровской и Ровенской областях этот показатель составляет 13 откликов, в Черновицкой и Одесской – 10, а в Киевской – 9 откликов на одно объявление.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтаве работодатели готовы платить до 80 тыс. грн в месяц автослесарям, сварщикам и другим техническим специалистам. Однако из-за острого дефицита кадров многие вакансии все равно остаются незаполненными.

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