В Украине намерены переписать правила по недвижимости: за что могут проголосовать нардепы

В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности устаревшего жилищного фонда.

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Документ зарегистрирован в парламенте под №12377. Согласно же его оценке комитетом Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после потенциального поддержке законопроекта в первом чтении, документ нужно будет доработать – в частности, учесть "предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий".

В целом же, рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем. В частности:

около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";

отсутствует социальная аренда жилья, маневренный жилищный фонд;

законодательное регулирование вопроса арендного жилья находится на примитивном уровне;

государственная ипотечная политика в вопросе помощи ВПЛ слабая;

устаревший жилищный фонд.

"Эти проблемы умножились на миллионы ВПЛ и разрушение жилья из-за войны. Ситуация стала невероятно сложной", – признала нардеп.

Предлагаемій к принятию же документ, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

льготной ипотеки;

компенсации стоимости жилья;

аренды с выкупом;

лизинга.

"Закладывается новый фундамент для миллионов украинцев. Это реформа о доме", – резюмировала Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили их стоимость. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 19%, до средних 64 100 долларов.

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