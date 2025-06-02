В Украине намерены переписать правила по недвижимости: за что могут проголосовать нардепы
В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности устаревшего жилищного фонда.
Документ зарегистрирован в парламенте под №12377. Согласно же его оценке комитетом Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после потенциального поддержке законопроекта в первом чтении, документ нужно будет доработать – в частности, учесть "предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий".
В целом же, рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем. В частности:
- около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";
- отсутствует социальная аренда жилья, маневренный жилищный фонд;
- законодательное регулирование вопроса арендного жилья находится на примитивном уровне;
- государственная ипотечная политика в вопросе помощи ВПЛ слабая;
- устаревший жилищный фонд.
"Эти проблемы умножились на миллионы ВПЛ и разрушение жилья из-за войны. Ситуация стала невероятно сложной", – признала нардеп.
Предлагаемій к принятию же документ, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:
- льготной ипотеки;
- компенсации стоимости жилья;
- аренды с выкупом;
- лизинга.
"Закладывается новый фундамент для миллионов украинцев. Это реформа о доме", – резюмировала Шуляк.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили их стоимость. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 19%, до средних 64 100 долларов.
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